Alimentele ultra-procesate afectează toate organele, avertizează un studiu mondial
Data actualizării: 20:35 19 Noi 2025 | Data publicării: 20:35 19 Noi 2025

Alimentele ultra-procesate afectează toate organele, avertizează un studiu mondial
Autor: Alexandra Curtache

mancare-fast-food_15466800 Sursa foto: https://www.freepik.com, @armmypicca
 

Un nou studiu global atrage atenția asupra efectelor nocive ale alimentelor ultra-procesate (UPF), care ar putea fi una dintre principalele cauze ale „pandemiei de boli cronice”.

Cercetătorii susțin că aceste produse, din ce în ce mai prezente în dieta copiilor și a adulților, pot afecta toate sistemele majore de organe ale corpului uman, conform Ladbible.

UPF-urile, principalele vinovate ale bolilor cronice

Alimentele ultra-procesate, inclusiv chipsuri, biscuiți, carne procesată, cereale și băuturi carbogazoase sunt asociate cu un risc crescut de apariție a unei game largi de afecțiuni, de la boli cardiovasculare la depresie.

Studiul arată că aceste produse înlocuiesc în dietă mesele proaspete și minim procesate, remodelând obiceiurile alimentare la nivel global.

Studiu realizat de 43 de experți

Cercetarea, publicată în revista The Lancet, a fost realizată de o echipă internațională formată din 43 de oameni de știință. Autorii atrag atenția că marile corporații alimentare prioritizează profitul în detrimentul sănătății publice, folosind tactici agresive pentru a promova UPF-urile și a împiedica reglementările eficiente.

Profesorul Chris Van Tulleken, de la University College London, subliniază că obezitatea și bolile legate de alimentație au crescut odată cu reformularea produselor alimentare de către industrie în ultimele trei decenii. „Nu este vorba despre un produs izolat. Întreaga dietă este ultra-procesată”, afirmă el.

Profesorul Carlos Monteiro, de la Universitatea din São Paulo, adaugă că „produsele ultraprocesate dăunează tuturor sistemelor majore de organe din corpul uman” și că oamenii nu sunt biologic adaptați să le consume.

Citește și: Terapia hormonală, aliatul menopauzei: Ce trebuie să știe femeile

Reglementările rămân limitate

În timp ce unele țări au introdus controale stricte asupra alimentelor ultra-procesate, Marea Britanie rămâne în urmă. Cercetătorii acuză industria alimentară că influențează procesul decizional și că promovează o „incertitudine științifică” pentru a împiedica politicile de sănătate publică.

Deși dovezile sugerează o legătură clară între UPF-uri și sănătatea precară, experții independenți solicită mai multe studii pentru a confirma relația de cauzalitate. Totuși, concluziile acestui studiu aduc un avertisment serios privind impactul dietei moderne asupra sănătății globale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alimente procesate
sanatate
  alimente procesate
sanatate

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
