Alexandru Arșinel a ajuns din nou la spital

Alexandru Arșinel a mărturisit că, zilele trecute, a mers din nou la spital. De fapt, spune actorul, la mai multe spitale. Pare-se că medicii nu reușesc să descopere de ce nu are 'o stare fizică prea bună'.

'Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție.

Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât', a declarat Alexandru Arșinel pentru Impact.

Amintim că, la începutul lunii mai, Alexandru Arșinel a fost externat de la Institutul 'Matei Balș' din Capitală. Actorul fusese internat timp de trei săptămâni cu Covid-19.

În 2017, lui Alexandru Arșinel i-a fost montat un stent, ca urmare a unui infarct. Patru ani mai devreme, în 2013, actorul a suferit un transplant de rinichi. De asemenea, de-a lungul timpului, mai multe intervenții la coloană.

Arșinel, interviu pentru DC News în luna mai

După ce a fost internat în spital, în primăvara acestui an, Arșinel a oferit un interviu pentru DC News.

DC News: Cum vă simțiți, maestre, după ce ați fost externat din spital?

'Niciodată să nu crezi că după ce faci Covid-19 poți să fii bine, ci mai binișor, dar nu bine. Trăiești tot timpul cu o suspiciune... dar sper să nu se întâmple nimic rău. Eu am avut o situație mai dificilă pentru că a trebuit să întâmpin coronavirusul cu imunitatea scăzută din cauza transplantului de rinichi. Astfel tratamentul pe care îl iau în acest sens face să îmi scadă imunitatea, rezistența și iau zilnic medicamente imunosupresoare de opt ani,' a declarat Alexandru Arșinel.

DC News: V-ați așteptat să vă îmbolnăviți de Covid după ce v-ați vaccinat?

'Tot timpul am trăit cu speranța că nu voi lua virusul, însă s-a întâmplat! Dar mi-am făcut vaccinul, lucru care mi-a creat o rezistență mai mare la atacul Covid-19. Acum încerc să mă recuperez. Cred că, într-un fel sau altul, ceva pozitiv se va întâmpla deoarece am ieșit din raza lui (n.red. Covid-19) puternică, criminală. Tratamentul primit la Spitalul 'Matei Balș' din București și îngrijirea medicilor au dat roade.', a spus Arșinel.

