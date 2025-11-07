€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:37 07 Noi 2025

Alertă la o bază militară din SUA: Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după deschiderea unui colet suspect
Autor: Iulia Horovei

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
 

Un colet suspect a fost livrat la o bază militară americană, provocând îmbolnăvirea mai multor persoane, dintre care unele au fost transportate la spital.

Un colet suspect a fost livrat la o bază militară americană din Maryland, provocând îmbolnăvirea mai multor persoane, dintre care unele au fost transportate la spital, a relatat CNN joi, citând Reuters.

Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un comunicat al Bazei Comune Andrews, situată în afara Washingtonului, D.C., a informat că o clădire din bază a fost evacuată după ce o persoană „a deschis un pachet suspect”, potrivit CNN.

Mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grove din bază, a precizat acesta.

„Ca măsură de precauție, clădirea și o altă clădire adiacentă au fost evacuate și a fost stabilit un cordon în jurul zonei”, a relatat CNN, citând comunicatul bazei.

„Primii respondenți ai Bazei Comune Andrews au fost trimiși la fața locului, au stabilit că nu există amenințări imediate și au predat locul incidentului Biroului de Investigații Speciale. O anchetă este în curs de desfășurare”, se arată în comunicat.

„Praf alb neidentificat” în colet

Coletul conținea un praf alb neidentificat, a informat CNN, citând două surse familiarizate cu ancheta.

Un test inițial la locul faptei efectuat de echipa HAZMAT (materiale periculoase - n.r.) nu a detectat nimic periculos, dar ancheta este în curs de desfășurare, a adăugat CNN, citând una dintre sursele familiarizate cu situația.

Departamentul Apărării SUA și Baza Comună Andrews nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
baza militara
colet
pachet
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
BANCUL ZILEI: Ion și Măria, în concediu la munte
Publicat acum 53 minute
Congres PSD, 7 noiembrie 2025: Sorin Grindeanu, unic candidat. Ultimele informații despre marea schimbare din partid
Publicat acum 1 ora si 5 minute
VIDEO Cine e bărbatul care s-a prăbuşit în Biroul Oval de față cu Trump
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Alertă la o bază militară din SUA: Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după deschiderea unui colet suspect
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Horoscop 7 noiembrie 2025. Venus intră în Scorpion. Ce aduce pentru fiecare zodie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 05 Noi 2025
Adrian Năstase anunță un nou început în PSD și următoarea etapă: Preluarea integrală a guvernării
Publicat acum 18 ore si 42 minute
Ciucu a fost la ”blocul unde stau migranții” pozat de Simion și Alexandrescu. Ce ar fi, de fapt, acolo: Cum poți să minți?
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close