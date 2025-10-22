Alertă la granița României, după un atac rusesc în Ucraina. Au fost ridicate avioane F-16

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01:00, un mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

În mesajul transmis în jurul orei 01:00, populația a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost îndemnată să se adăpostească, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute, potrivit ISU Delta. „În urma alertei aeriene, o persoană a sunat la numărul unic de urgență 112 și a cerut informații cu privire la ce se întâmplă", a precizat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Cristina Profir.

Doi oameni au murit și cel puțin 15 au fost răniți în urma atacurilor lansate de Rusia asupra mai multor orașe ucrainene în această noapte. Țintele au inclus capitala Kiev, precum și Zaporojie, Dnipro și portul Ismail, potrivit autorităților locale, notează Kyiv Independent.

MApN a ridicat două avioane F-16

Sistemele de supraveghere ale MApN au detectat un grup de ținte aeriene care se deplasau spre zona brațului Chilia și a Deltei Dunării. Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00:50, pentru cercetarea situației. Au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României, potrivit unui comunicat de presă al MApN.

„Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României. În jurul orei 02:35, au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu două aeronave de luptă germane Eurofighter Typhoon, pentru a executa misiuni de Poliție Aeriană Întărită. Mesajul de încetare a alertei aeriene pentru populația din nordul județului Tulcea a fost transmis în jurul orei 03:00, iar aeronavele au revenit, în siguranță, în bazele aeriene, în jurul orelor 03:00, respectiv 03:50”, potrivit reprezentanților ministerului.

Specialiști ai MApN, MAI, și SRI vor executa astăzi, 22 octombrie, o misiune de cercetare a zonei de pe malul românesc al Dunării, din proximitatea localităților ucrainene atacate noaptea trecută, pentru evaluarea situației.

Doi morți în Kiev, în urma atacului rusesc

În Kiev, două persoane și-au pierdut viața după ce un bloc de locuințe din districtul Dniprovskyi a fost lovit de o dronă rusească. Flăcările au cuprins etajele 8 și 9 ale clădirii, iar echipele de intervenție au reușit să salveze zece oameni, a declarat primarul Vitali Kliciko.

„Un incendiu a izbucnit pe etajele superioare ale unui bloc înalt din Dniprovskyi, în urma unui atac inamic”, a transmis pe Telegram Timur Tkacenko, șeful Administrației Militare a orașului.

Serviciile de urgență au fost mobilizate în mai multe cartiere ale capitalei, unde au fost raportate incendii la vehicule și clădiri rezidențiale. În districtul Darnytskyi, o clădire nerezidențială a luat foc.

În Zaporojie, un bloc de apartamente a fost avariat, iar cel puțin 15 civili au fost răniți, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov. În Ismail, atacurile au provocat pene masive de curent, lăsând mii de gospodării fără electricitate.

Exploziile au fost auzite în capitală în jurul orei 01:10, imediat după ce autoritățile au emis o alertă de rachete balistice. Potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la fața locului, locuitorii au semnalat mai multe serii de explozii succesive.



Primarul Vitali Kliciko a confirmat că unitățile de apărare antiaeriană au acționat pentru a respinge atacul, dar unele proiectile au provocat incendii și distrugeri la sol.

Atac masiv al Rusiei după atacul Ucrainei asupra uzinei Bryansk

Atacul de noaptea trecută a venit la scurt timp după ce Ucraina a lansat rachete britanice Storm Shadow într-o operațiune asupra teritoriului rus. Ținta ar fi fost Uzina Chimică Bryansk, care produce componente pentru rachetele rusești și este deja vizată de sancțiuni internaționale.

Conform Statului Major al Ucrainei, acest atac a reprezentat un răspuns la valurile repetate de lovituri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene.