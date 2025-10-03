Alertă de West Nile la Brăila: un bărbat a murit de meningită, iar patru pacienți sunt în recuperare

Direcția de Sănătate Publică Brăila atrage atenția asupra riscului și recomandă măsuri stricte de protecție împotriva țânțarilor.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brăila, joi, 2 octombrie, unul dintre cele cinci cazuri confirmate de meningită provocată de virusul West Nile s-a soldat cu deces.

Victima este un bărbat din satul Plopu, orașul Ianca, care suferea de comorbidități importante. În ciuda intervenției medicale, acesta nu a mai putut fi salvat, conform Obiectiv Vocea Brăilei.

Celelalte patru persoane diagnosticate cu meningită cauzată de virusul West Nile provin din municipiul Brăila și din comunele Gropeni și Vădeni. Conform DSP Brăila, acestea prezintă forme medii de boală și se află pe o traiectorie pozitivă de recuperare.

Recomandările DSP pentru populație

Autoritățile sanitare atrag atenția asupra importanței măsurilor de prevenire a înțepăturilor de țânțari, vectorul principal al virusului West Nile.

DSP Brăila recomandă:

purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni, mai ales seara și în zone cu vegetație;

utilizarea substanțelor repelente (DEET, icaridin/picardin, IR 3535), conform instrucțiunilor;

montarea plaselor de protecție la ferestre și uși;

acoperirea pătuțurilor și cărucioarelor pentru copii;

folosirea aerului condiționat și a insecticidelor în locuințe;

eliminarea apelor stătute din gospodării, subsoluri și terenuri virane;

toaletarea spațiilor verzi și intervenția rapidă în zonele cu acumulări de apă provenite din conducte sparte sau ploi.

Simptomele infectării cu virusul West Nile

Infecția cu virusul West Nile, transmisă prin înțepătura de țânțar, poate provoca simptome ușoare asemănătoare gripei, febră, dureri de cap, oboseală, dar și complicații neurologice severe, precum meningita sau encefalita.

Persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni cronice prezintă cel mai mare risc de evoluție gravă.

Cazurile confirmate la Brăila se înscriu într-un context național de monitorizare atentă a infecțiilor cu virusul West Nile. Ministerul Sănătății și direcțiile județene de sănătate publică recomandă populației vigilență sporită și respectarea regulilor de protecție pentru a limita răspândirea bolii.