€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:16 03 Oct 2025 | Data publicării: 08:16 03 Oct 2025

Alertă de West Nile la Brăila: un bărbat a murit de meningită, iar patru pacienți sunt în recuperare
Autor: Alexandra Curtache

west_nile_tantar_pxb_28568700 Foto ilustrativ. Imagine de Creative Solutionist de la Pixabay
 

Un bărbat din satul Plopu, orașul Ianca, județul Brăila, a murit după ce a fost diagnosticat cu meningită provocată de virusul West Nile. Alte patru persoane din județ sunt internate, prezentând forme medii ale bolii.

Direcția de Sănătate Publică Brăila atrage atenția asupra riscului și recomandă măsuri stricte de protecție împotriva țânțarilor.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brăila, joi, 2 octombrie, unul dintre cele cinci cazuri confirmate de meningită provocată de virusul West Nile s-a soldat cu deces.

Victima este un bărbat din satul Plopu, orașul Ianca, care suferea de comorbidități importante. În ciuda intervenției medicale, acesta nu a mai putut fi salvat, conform Obiectiv Vocea Brăilei.

Celelalte patru persoane diagnosticate cu meningită cauzată de virusul West Nile provin din municipiul Brăila și din comunele Gropeni și Vădeni. Conform DSP Brăila, acestea prezintă forme medii de boală și se află pe o traiectorie pozitivă de recuperare.

Recomandările DSP pentru populație

Autoritățile sanitare atrag atenția asupra importanței măsurilor de prevenire a înțepăturilor de țânțari, vectorul principal al virusului West Nile.

DSP Brăila recomandă:

  • purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni, mai ales seara și în zone cu vegetație;
  • utilizarea substanțelor repelente (DEET, icaridin/picardin, IR 3535), conform instrucțiunilor;
  • montarea plaselor de protecție la ferestre și uși;
  • acoperirea pătuțurilor și cărucioarelor pentru copii;
  • folosirea aerului condiționat și a insecticidelor în locuințe;
  • eliminarea apelor stătute din gospodării, subsoluri și terenuri virane;
  • toaletarea spațiilor verzi și intervenția rapidă în zonele cu acumulări de apă provenite din conducte sparte sau ploi.

Simptomele infectării cu virusul West Nile

Infecția cu virusul West Nile, transmisă prin înțepătura de țânțar, poate provoca simptome ușoare asemănătoare gripei, febră, dureri de cap, oboseală, dar și complicații neurologice severe, precum meningita sau encefalita.
Persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni cronice prezintă cel mai mare risc de evoluție gravă.

Cazurile confirmate la Brăila se înscriu într-un context național de monitorizare atentă a infecțiilor cu virusul West Nile. Ministerul Sănătății și direcțiile județene de sănătate publică recomandă populației vigilență sporită și respectarea regulilor de protecție pentru a limita răspândirea bolii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

west nile
barbat mort
braila
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Noua Lege a apărării: Soldații români, pregătiți să intervină în războaie din afara țării
Publicat acum 28 minute
Ce nu vezi pe autostrăzile din România. Florinela Georgescu (ANM): Sunt foarte importante. Erau o tradiție în amenajarea terenului
Publicat acum 40 minute
SUA, implicate într-un „conflict armat” cu cartelurile drogurilor, anunță Trump
Publicat acum 48 minute
Un dentist dezvăluie de ce dinții tăi sunt galbeni, chiar dacă îi speli corect
Publicat acum 56 minute
Federațiile din Educație acuză „un nou abuz al Guvernului”: Suntem în dictatură
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat acum 19 ore si 43 minute
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close