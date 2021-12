Alec Baldwin, primul interviu, în LACRIMI, după uciderea Halynei Hutchins. NU a apăsat pe trăgaci

"Halyna era o persoană iubită de toată lumea care a lucrat cu ea, era plăcută de toată lumea şi admirată. Chiar şi acum îmi vine greu să cred, nu îmi pare reală situaţia", a declarat Alec Baldwin pentru Good Morning America.

Întrebat de moderatorul George Stephanopoulos dacă scria în scenariu că trăgaciul trebuia acţionat, Baldwin a spus că "trăgaciul nu a fost apăsat, eu nu l-am apăsat. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu aş îndrepta niciodată o armă spre cineva şi apoi să apăs pe trăgaci, niciodată".

"Nu am nicio idee (n.r. întrebat cum a ajuns glonţul real în arma de recuzită). Cineva a pus un glonţ real în arma aia, un glonţ care nici măcar nu avea ce să caute pe platourile de filmare", a mai povestit Alec Baldwin.

"Ai spus că nu eşti o victimă, dar este acesta cel mai rău lucru care ţi s-a întâmplat vreodată?", a insistat moderatorul.

"Da. Pentru că mă uit în urmă şi mă întreb ce aş fi putut face diferit", a mai spus actorul, citat de news.sky.com.

