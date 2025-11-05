€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:50 05 Noi 2025

AfD, acuzat că adăpostește o „celulă pro-rusă în adormire“
Autor: Ioan-Radu Gava

proteste-germania-afd2_97304400 FOTO: Agerpres
 

Partidul Alternativa pentru Germania este acuzat că adăpostește o „celulă pro-rusă în adormire“.

Parlamentarii germani au acuzat miercuri extrema dreaptă că adăposteşte o "celulă pro-rusă în adormire" şi că foloseşte proceduri parlamentare pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei, acuzaţii pe care partidul AfD le-a respins fără a aborda în mod specific acuzaţiile, relatează AFP și Agerpres.

În octombrie, principalul partid de opoziţie a fost criticat pentru întrebările sale parlamentare "problematice" privind infrastructura critică şi forţele armate, cu scopul de a transmite informaţii confidenţiale către Moscova.

La cererea conservatorilor (CDU/CSU) şi a social-democraţilor (SPD), membri ai coaliţiei de guvernare, Bundestagul a dezbătut miercuri impactul legăturilor AfD cu Rusia asupra intereselor de securitate ale Germaniei.

Întrebările parlamentare adresate de AfD vizează în detaliu livrările de arme către Ucraina, centralele electrice, producţia de drone şi bazele Bundeswehr, a menţionat Marc Henrichmann, preşedintele comisiei de control asupra serviciilor de informaţii.

"Ce legătură au aceste întrebări detaliate cu activitatea parlamentară? Nu ar vrea un stat inamic să ştie exact acest lucru despre duşmanii săi? Cred că da", a denunţat deputatul conservator.

Cu Kremlinul, "legăturile nu ar putea fi mai strânse", a continuat el, referindu-se la o "celulă pro-rusă în adormire" din cadrul AfD şi invocând mai mulţi membri care ar fi participat la aceasta.

AfD respinge acuzațiile

Partidul în cauză a respins acuzaţiile "răuvoitoare", fără a le aborda în mod specific.

"Dacă ar fi fost ceva adevărat, ne-aţi fi închis de mult timp", a răspuns vehement Markus Frohnmaier, vicepreşedintele grupului parlamentar AfD.

Aceasta ar fi "sub controlul absolut" al Rusiei, a afirmat Henrichmann, referindu-se la documente strategice de la Kremlin.

"Guvernul federal a răspuns la întrebările noastre, iar răspunsurile sunt disponibile publicului", a adăugat deputatul AfD Stefan Keuter, precizând că aceasta este o dovadă a naturii inofensive a solicitărilor parlamentare.

După un loc doi istoric la alegerile federale din februarie, AfD se află acum în faţa conservatorilor cancelarului Friedrich Merz în mai multe sondaje.

Acest partid politic vrea să "submineze interesele de securitate germane" şi "este un pericol real pentru democraţia noastră", a spus şi social-democrata Sonja Eichwede.

Dezbaterea parlamentară s-a concentrat, de asemenea, asupra planurilor parlamentarilor de extremă dreapta de a călători în Rusia.

Frohnmaier îşi anunţase intenţia de a vizita Rusia în primăvară, invocând necesitatea de a menţine un dialog deschis cu Moscova, după care a renunţat la acţiune.

Rusia este acuzată, în ciuda negărilor sale, de o vastă campanie de spionaj, dezinformare şi sabotaj în Germania şi în alte părţi ale Europei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

afd
germania
prorus
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Nicușor Dan, sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind autorizarea construcţiilor infrastructurii de transport
Publicat acum 19 minute
AfD, acuzat că adăpostește o „celulă pro-rusă în adormire“
Publicat acum 23 minute
Milenialii - o generație obosită și stresată. De ce cancerul lovește tot mai devreme
Publicat acum 27 minute
Cum pot școlile să gestioneze bullyingul fără a izola copilul agresiv. Explicația prof. univ. dr. Mihaela Rus / video
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Traian Simionca, primarul cu AI. De la referendumul pentru familie... la războiul cu pixeli indecenți
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close