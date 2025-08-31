Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu (PSD), a atras atenția că Uniunea Europeană se pregătește să introducă, din 2028, o taxă pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri de peste 100 de milioane de euro.

Potrivit acestuia, propunerea Comisiei Europene, denumită CORE (Corporate Resource for Europe), a fost prezentată public în iulie 2025, însă Ministerul de Finanțe nu a comunicat informația, deși a fost prezent la discuțiile ECOFIN.

Fostul ministru critică lobby-ul multinaționalelor și reacțiile unor analiști, pe care îi acuză de manipulare.

Adrian Câciu susține că impozitul pe cifra de afaceri nu este „o prostie”, cum a fost catalogat, și le recomandă celor care îl contestă să consulte documentele oficiale ale Comisiei Europene: „Puneți mâna pe carte! Nu doare!”

„Comisia Europeană propune ca, din 2028, să fie implementată CORE (Corporate Resource for Europe) o taxa pe cifra de afaceri pentru toate companiile care au cifra de afaceri mai mare de 100 milioane de euro și care activează în spațiul Uniunii Europene. Această propunere a Comisiei Europene a fost prezentată public, în iulie 2025. Recomand să căutați ce spune Comisia Europeană cu privire la taxarea pe cifra de afaceri a multinationalelor.

Ministrul nostru de finanțe nu ne-a anunțat public despre asta, deși a participat la lucrările ECOFIN și știa de propunerea CE. Detalii aici: https://commission.europa.eu/document/download/80b07565-b336-41ae-9baf-a5401e7b528b_en?filename=MFF_New%20own%20resources_16.07-16h38.pdf

El a preferat să scoata impozitul de 1% pe cifra de afaceri, invocând că e un impozit prost, deși stia ca Europa îl va avea din 2028 la nivelul tuturor statelor membre. (daca e așa de prost impozitul, de ce îl vrea toată Europa?). Așa că, orice vă spun lobbyștii (care, observ, că ma și înjură pe unele postari) sau alți oameni care au interese să favorizeze multinaționalele e o mare manipulare. Realitatea este că toți ne-am saturat să fim sfidați de forta și influența pe care o manifestă aceste multinaționale si așa zisii analisti care nu sunt decat mercenari ieftini. Vă dați seama ce ridicol? Noi scoatem taxa, tocmai când Europa o va introduce? De ce? Impozitul pe cifra de afaceri nu este o prostie cum spun unii. Puneți mâna pe carte! Nu doare!”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Guvernul a decis eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro, introdus anterior ca măsură de echilibrare fiscală.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a zis că: „Impozitul pe cifra de afaceri nu discrimina între companii românești și străine, le trata pe toate la fel. Noul sistem de impozitare tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile - management, consultanță, proprietate intelectuală - și urmărește o mai bună monitorizare a acestora”.

El a mai zis că investițiile private au scăzut de la introducerea impozitului pe cifra de afaceri, ceea ce reprezintă un risc major pentru economie: „Investițiile private sunt de trei ori mai mari decât cele publice și avem nevoie de ele, mai ales acum și în anii următori, fie că provin din fonduri private, PNRR sau fonduri europene”.

Iată declarația completă:

„O măsură foarte importantă este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companii românești și companii străine, le trata pe toate la fel.

Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile, vorbim de cheltuieli de management, vorbim de consultanță, vorbim de proprietate intelectuală, și atrage atenția asupra unei mai bune monitorizări a acestor cheltuieli tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile și nu întreaga dezvoltare a unei companii multinaționale, pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii.

Iar aceste investiții, din momentul implementării acestui impozit pe cifra de afaceri, investițiile private au scăzut și suntem perfect conștienți că investițiile private sunt cheia succesului, sunt de trei ori mai mari decât investițiile publice și avem nevoie de ele, mai ales în această perioadă dificilă economic și mai ales în acest an și anul viitor, fie că sunt din fonduri private, fie că sunt din PNRR, fie că sunt din fonduri europene.

Nu o să mai reiau subiecte pe care le-am parcurs deja la conferința de presă, dar cred că, în principiu, lucrurile pe care le-am sintetizat aici reflectă esența acestui pachet, un pachet complex de măsuri de combatere a evaziunii, de regândire a insolvenței, de creștere a colectării și de instituire a unui tratament corect pentru contribuabilii corecți care își plătesc taxele, care își respectă creditorii și care vor să dezvolte România. Nu putem face acest lucru decât împreună. Este un efort de redresare pe care trebuie să-l parcurgem colectiv”.

