"Adevărata criză abia acum vine". Mircea Coșea: INS arată foarte clar că intrăm într-un pericol

Mircea Coșea a afirmat că: ”Problema se complică pentru că unele previziuni pe care le am făcut se adeveresc. Mai precis este vorba despre faptul că adevărata criză începe în România de-abia după a doua jumătate a acestui an. Începem să simțim încă de pe acum că ea va fi din ce în ce mai importantă din mai multe motive. Primul motiv este că acești factori de creștere pe care ne-o arată, și anume comerțul și serviciile auto și transporturile, sunt lucruri destul de sensibile. Comerțul deja a început să aibă, evident, o scădere a cererii. Cererea scade, consumul scade și el până la urmă. De aici o serie întreagă de elemente negative care merg până la micșorarea ponderii adaosului comercial ca venituri la buget. Asta este recesiunea care se va vedea”, a opinat economistul care a continuat spunând că: ”Deci bugetul are de suferit în continuare și va avea și mai mult de pătimit, în condițiile în care colectarea nu are nici un fel de speranță că va fi mai mare, chiar dacă s-a schimbat conducerea”, a mai afirmat profesorul.

Mircea Coșea a mai arătat că ”ANAF este o instituție care e defazată, e rămasă în urmă față de trendul internațional. Nu are capacitate de colectare pentru că funcționează după niște reguli de politică fiscală, nu de partener al celor care ar trebui să plătească, al celor care trebuie să contribuie”, explicat economistul care dat exemplul Bulgariei care a plătit o consultanță importantă Germaniei și care a transformat complet ANAF-ul vecinilor de la sud. Fiscul acum este un partener al contribuabililor pe care îi sfătuiesc, îi atenționează, le arată unde sunt greșelile, îi somează într-o manieră cât se poate civilizată, înainte cu mult de a se aplica amenzi. Or, la noi, sancțiunile sunt în primul rând la ordinea zilei și mai ales ANAF aleargă după bicicliștii care livrează pizza”.

Analistul a mai arătat că ANAF-ul nu are capacitatea și nu are, să zicem, permisiunea forțe politice, pentru ca ANAF în România este o chestiune politizată, de a ataca pe marii evazioniști, care sunt nu numai societăților cu capital străin. Și aici putem să aducem întotdeauna ca exemplu eșecul cu OMV, dar și companii cu capital majoritar de stat, care sunt mult întârziate. Unele chiar nu numai plătesc ceea ce ar trebui să dea la buget”, a mai afirmat profesorul de economie.

