"Adesea m-am simţit trădată". Teo Trandafir, despre prieteniile din PRO TV: "Am mâncat împreună salam pe ziar"

"Da, mai am foarte mulţi prieteni în PRO TV. La un moment dat, la o adunare, erau Florin Călinescu, Andi Moisescu şi Geanina Corondan. Florin Călinescu l-a rugat pe Andi Moisescu să caracterizeze nişte persoane şi acesta când a ajuns la mine a spus că nu mă poate caracteriza, pentru că sunt sora lui şi am mâncat împreună salam pe ziar. Ce poate spune mai frumos un prieten despre tine. Da, am prieteni minunaţi din toate televiziunile cu care nu intru în conversaţii despre serviciu, asta ca să nu intru în situaţii stânjenitoare, să nu ajungem la conflict de interese, dar personal suntem foarte legaţi. Dacă nu aş crede în noţiunea de prieten, aş lua-o razna. Adesea m-am simţit trădată, dar nu le pun la suflet, pentru că nu ştii cum te duce viaţa. Poate şi eu am greşit fără să îmi dau seama. Nu este bine să pui ştampila şi să spui că deţii adevărul suprem", a spus Teo Trandafir pentru okmagazine.ro.

Vezi și: Cătălin Botezatu, momentul adevărului: Am crescut foarte multe fete, femei și s-a ales praful!

"Nu mă puteam apăra"

De asemenea, vedeta a vorbit și despre cel mai importat lucru care i s-a întâmplat în 2021. "Lucrul cel mai bun care mi s-a întâmplat anul ăsta a fost faptul că am avut acces la vaccinul anti-COVID, pentru că anul trecut, pentru mine, a fost unul ratat, pentru că nu mă puteam apăra în niciun fel. Desigur că luăm toate măsurile de protecţie, dar nu era ceva sigur sută la sută. În momentul în care am putut să mă vaccinez mi s-a părut un moment extraordinar. Lucrurile rele au fost legate tot de zona asta de pandemie, pentru că a trebuit să fiu moral alături de prieteni foarte dragi, care au trecut prin momente extrem de dificile din cauza acestui virus", a mai spus Teo Trandafir.

Vezi și: Nadine, atac de panică la "Masked Singer": Am știut că trebuie să renunț la contract, să plătesc daunele

"Mi-au dat lacrimile. Aşa mă vede copilul meu"

Printre altele, prezentatoarea tv a amintit și un episod care i-a schimbat cumva viața. ”Eu am locul meu pe canapea. Maia avea peste 16 ani şi a vrut să facă o glumă şi s-a aşezat pe locul meu din canapea şi a început să râdă şi să spună "Eu sunt mami, eu sunt mami şi am grijă de toată lumea!". Mi-au dat lacrimile, pentru că mi-am dat seama că aşa mă vede copilul meu şi are atâta încredere în mine, am realizat că mă vede ca pe un om ocrotitor, generos, care oferă emoţii. M-am întrebat de ce eu nu văd aceste lucruri”, a spus Teo Trandafir.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News