Adda spune că încă doarme cu băiețelul ei în pat. Reacțiile mămicilor s-au împărțit

Artista Adda a mărturisit pe Instagram că încă doarme noaptea cu fiul ei de 5 ani. Adda se declară o mamă devotată și încă are grijă și în somn de băiețelul ei, astfel se simte mai liniștită.

”Pentru că își dorește asta. Și eu îmi doresc. Pentru că vrea să se simtă în siguranță și eu vreau să-l știu liniștit. Pentru că e puiul meu și încă mă trezesc să îl învelesc. Îl verific dacă respiră bine, dacă are nasul înfundat sau dacă doarme într-o poziție ciudată. Da! Mă trezesc anchilozată. Îmi servește coate, picioare, dar nu aș schimbă asta cu nici un somn de ”5 stele”. Acum câteva minute l-am învelit și l-am sărutat pe cap. S-a trezit și s-a întors spre mine. M-a luat în brațe, mi-a zâmbit și mi-a spus ”te iubesc, mami!”, apoi a oftat și a adormit la loc. Ora 02:35”, a scris Adda pe contul ei de Instagram.

Mesaje de încurajare pentru Adda

Co-sleeping-ul este o practică, dezbătută cu argumente pro și contra. În timp ce unii sunt de părere că dormitul împreună cu copilul până mai târziu ar putea slăbi independenta copilului și ar face separarea și mai dificilă pe viitor, multe mame își urmează inima și se bucură de protecția pe care încă le-o mai pot oferi puiului lor, chiar și în timp ce dorm, scrie demamici.ro. Adda a primit mai multe mesaje de susținere în mediul online, după mărturisirea făcută.

”Aplaud acest comportament tot mai rar întâlnit. Am doi pui și procedez precum tine. Nu judec pe nimeni, însă mereu m-am întrebat: dacă mami /tati are nevoie de partener acest suflețel nu are nevoie de dragoste și alinare? Oare unde îi grăbim? Unde îi ”alungăm”? Sunt un copil crescut cu toată dragostea și datorită mamei mele pot transmite același lucru.”, a scris o mămică în comentarii.

”Timpul zboară, cresc și în mod natural nu vor mai dori să doarmă cu noi. La fel am procedat și eu cu puiul meu, care în curând împlinește 13 ani. Și asta nu l-a transformat într-un copil mai puțin încrezător ori independent, ba din contră. Acum tânjesc după acele momente, dar e mare. Și-l iubesc. Atât de puțin ne bucurăm de ei!”, a mai mărturisit o altă mamă.

”Când ma gândesc că unele îi culcă singuri de la câteva luni mă ia cu plâns....cum pot?! Să ai o amărâtp de camerp pe noptierp cică...”, a mai scris o femeie.

Câți bani a cheltuit Adda până a reușit să afle de ce boală suferă

Adda a aflat că are Lyme și borelioză abia după ce a cheltuit 15.000 de euro pe analize.

"Te doare umarul, piciorul, amețeală, probleme de concentrare, ceață pe ochi, spasme, nu-ți simți anumite părți ale corpului. Am dat 15.000 de euro pe analize. Analizele arată perfect, medicii zic că nu ai nimic, că e de la cap. E o boala foarte greu de diagnosticat. Mi-ar plăcea ca medicii sa acorde mai multă atenție, cazul meu să fie un exemplu. M-am testat și așa am aflat, după ce a am avut prima parestezie la volan. Borelia vine cu niște coinfecții. Atunci mi-am dat seama că s-ar putea să fie Borelia.

Datorită alimentației am reușit cumva să țin simptomele sub control, dar când a început cu afectare neurologică nu mai poți să ții sub control cu salată verde. Eu am fost un caz fericit, că la mine doar s-a inflamat creierul, boala nu a apucat să mănânce din el, să îi facă găurele”, a mărturisit Adda la PRO TV.

