Actorul Paul Rudd, numit de revista People "cel mai sexy bărbat în viață". Reacția soției sale

Paul Rudd, actorul afabil cunoscut în special datorită rolului din Ant-Man, a fost numit miercuri de revista People cel mai sexy bărbat în viaţă, alăturându-se astfel altor vedete masculine precum Idris Elba, George Clooney şi Bradley Cooper, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Rudd, în vârstă de 52 de ani, a cărui carieră se întinde pe 30 de ani, a părut surprins de această onoare, la fel ca şi soţia lui.

"Sunt conştient, suficient pentru a şti că atunci când oamenii vor auzi că sunt ales pentru asta vor spune: "Ce?", a declarat el pentru People. "Ea a fost uluită", a spus actorul descriind reacţia soţiei sale, Julie, cu care este căsătorit de 18 ani. "După câteva chicoteli şi şoc, ea a zis: "O, au nimerit-o bine". Ceea ce a fost foarte drăguţ", a adăugat Rudd.

Paul Rudd a jucat rolul iubitului binevoitor al personajului extravagant Phoebe interpretat de Lisa Kudrow în comedia TV "Friends" şi, mai târziu, a acceptat roluri mai ample, în comedii precum "Knocked Up", înainte de a-l juca pe Ant-Man în filmul cu supereroi din lumea Marvel, urmat de o continuare şi de apariţii în pielea aceluiaşi personaj în "Captain America: Civil War" şi "Avengers: Endgame".

"Sper că acum că voi fi în sfârşit invitat la unele dintre acele dineuri sexy cu Clooney, Pitt şi B. Jordan"

Rudd, care are doi copii, va juca în "Ghostbusters: Afterlife" şi în serialul TV "The Shrink Next Door". Rudd a glumit spunând că se aşteaptă ca viaţa lui să se schimbe radical după ce a primit acest titlu anual. "Sper că acum că voi fi în sfârşit invitat la unele dintre acele dineuri sexy cu Clooney, Pitt şi B. Jordan", a declarat el. "Şi cred că voi fi pe mult mai multe iahturi", a adăugat actorul.



Ediţia dublă specială a revistei People urmează să apară vineri la chioşcurile de presă din SUA.

Actorul Michael B. Jordan a fost ales anul trecut cel mai sexy bărbat în viaţă, după John Legend şi Idris Elba, în 2019, respectiv 2018.

