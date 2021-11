VIDEO VIRAL cu iubita lui Jeff Bezos și Leonardo DiCaprio / Răspunsul miliardarului

Val de glume pe rețelele de socializare după apariția unui clip în care iubita lui Jeff Bezos l-a întâlnit pe Leonardo DiCaprio. Lauren Sanchez, care era însoțită de Jeff Bezos, a fost surprinsă în timp ce-l sorbea din priviri pe actor.

De cealaltă parte, miliardarul s-a uitat la DiCaprio cu foarte puțin interes, potrivit Daily Mail.

„Când ai miliarde literalmente, dar nu ești Leonardo DiCaprio”, este unul dintre comentariile de la clip. „Găsește pe cineva care să te privească așa cum îl privește iubita lui Jeff Bezos pe Leonardo DiCaprio”, a scris o altă persoană.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI