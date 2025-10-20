Accident inexplicabil în aer: Un pilot a aterizat de urgență după ce avionul a fost lovit de un obiect misterios

Un pilot al companiei United Airlines a suferit un accident puternic și forțat să efectueze o aterizare de urgență, după ce un obiect neidentificat a lovit parbrizul avionului la o altitudine de 10.972 de metri. Aeronava, un Boeing 737 MAX 8, zbura între Denver și Los Angeles când s-a produs incidentul, conform Ladbible.

Potrivit primelor informații, obiectul s-a izbit cu o forță uriașă de parbrizul cabinei de pilotaj, spărgând mai multe straturi de sticlă și trimițând fragmente în interiorul cabinei. Pilotul, care a suferit răni la brațe și a fost acoperit de sânge, a reușit totuși să mențină controlul asupra aeronavei și să aterizeze în siguranță în Salt Lake City, în statul Utah.

„Aterizarea s-a făcut în siguranță”, anunță United Airlines

Compania aeriană a confirmat incidentul într-un comunicat oficial: „Joi, zborul United 1093 a aterizat în siguranță în Salt Lake City pentru a remedia deteriorarea parbrizului său multistrat. Am aranjat ca o altă aeronavă să ducă pasagerii la Los Angeles mai târziu în acea zi, iar echipa noastră de întreținere lucrează pentru a repune aeronava în funcțiune.”

Pasagerii au fost mutați pe un alt avion, însă au ajuns la destinație cu o întârziere de aproximativ șase ore. Avionul avariat a rămas la sol în Salt Lake City, unde inginerii companiei încearcă să determine ce anume a lovit aeronava.

Imagini grafice și ipoteze misterioase

Imagini publicate de presa internațională arată brațul însângerat al pilotului și urmele adânci lăsate de impact pe parbrizul avionului. Totuși, nu există o confirmare oficială că fotografiile sunt direct legate de incidentul de joi.

Deocamdată, natura obiectului care a lovit aeronava rămâne necunoscută. Având în vedere altitudinea la care zbura avionul, specialiștii exclud ipoteza unei coliziuni cu o pasăre sau cu gheață. În schimb, se vehiculează tot mai mult posibilitatea ca avionul să fi fost lovit de resturi spațiale sau chiar de un mic meteorit.

Conexiuni bizare cu declarațiile despre OZN-uri

Incidentul vine într-un context în care autorități americane vorbesc tot mai deschis despre fenomene aeriene neidentificate (UAP). Într-un nou documentar, The Age of Disclosure, senatorul Marco Rubio a afirmat că: „Am avut cazuri repetate de ceva care operează în spațiul aerian deasupra instalațiilor nucleare restricționate și nu este al nostru.”

La rândul său, congresmanul André Carson a adăugat: „Acestea sunt lucruri din altă lume care efectuează manevre care nu au fost văzute până acum.”

Aceste declarații au alimentat speculațiile că incidentul United Airlines ar putea fi legat de un obiect zburător neidentificat, însă experții avertizează că nu există nicio dovadă concretă în acest sens.

Cât de probabil este un impact din spațiu?

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), probabilitatea ca resturi spațiale să provoace răni grave unui pasager sau membru al echipajului este „mai mică de una la un trilion”. Cu toate acestea, FAA nu exclude posibilitatea ca particule minuscule provenite din cosmos să ajungă ocazional în atmosfera Pământului și să atingă aeronave aflate la altitudini foarte mari.

În general, avioanele comerciale se confruntă mai frecvent cu coliziuni cu păsări, bucăți de gheață sau furtuni cu grindină, dar aceste incidente apar aproape exclusiv la altitudini joase, sub 3.000 de metri. La aproape 11.000 de metri, astfel de evenimente sunt extrem de rare.

Anchetă în desfășurare

Incidentul este acum investigat de Administrația Federală a Aviației și de United Airlines, care vor să afle ce tip de obiect a cauzat daunele. Analizele preliminare arată că parbrizul multistrat al avionului a absorbit mare parte din forța impactului, evitând o tragedie majoră.

Deși pilotul a fost rănit ușor, nicio altă persoană aflată la bord nu a fost afectată, iar toți pasagerii au ajuns în siguranță la destinație.

În timp ce ancheta continuă, specialiștii în aviație spun că acest incident ar putea deveni un caz de studiu unic pentru siguranța zborurilor la altitudini mari și, poate, pentru înțelegerea fenomenelor care încă sfidează logica.