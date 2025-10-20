€ 5.0890
|
$ 4.3632
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:29 20 Oct 2025 | Data publicării: 16:29 20 Oct 2025

Accident inexplicabil în aer: Un pilot a aterizat de urgență după ce avionul a fost lovit de un obiect misterios
Autor: Alexandra Curtache

avion-aterizare-de-urgenta_73456900 Foto: Pixabay
 

Incident tulburător la bordul unui avion United Airlines. Autoritățile speculează că un obiect din spațiu ar fi lovit avionul în timpul zborului.

Un pilot al companiei United Airlines a suferit un accident puternic și forțat să efectueze o aterizare de urgență, după ce un obiect neidentificat a lovit parbrizul avionului la o altitudine de 10.972 de metri. Aeronava, un Boeing 737 MAX 8, zbura între Denver și Los Angeles când s-a produs incidentul, conform Ladbible.

Potrivit primelor informații, obiectul s-a izbit cu o forță uriașă de parbrizul cabinei de pilotaj, spărgând mai multe straturi de sticlă și trimițând fragmente în interiorul cabinei. Pilotul, care a suferit răni la brațe și a fost acoperit de sânge, a reușit totuși să mențină controlul asupra aeronavei și să aterizeze în siguranță în Salt Lake City, în statul Utah.

„Aterizarea s-a făcut în siguranță”, anunță United Airlines

Compania aeriană a confirmat incidentul într-un comunicat oficial: „Joi, zborul United 1093 a aterizat în siguranță în Salt Lake City pentru a remedia deteriorarea parbrizului său multistrat. Am aranjat ca o altă aeronavă să ducă pasagerii la Los Angeles mai târziu în acea zi, iar echipa noastră de întreținere lucrează pentru a repune aeronava în funcțiune.”

Pasagerii au fost mutați pe un alt avion, însă au ajuns la destinație cu o întârziere de aproximativ șase ore. Avionul avariat a rămas la sol în Salt Lake City, unde inginerii companiei încearcă să determine ce anume a lovit aeronava.

Imagini grafice și ipoteze misterioase

Imagini publicate de presa internațională arată brațul însângerat al pilotului și urmele adânci lăsate de impact pe parbrizul avionului. Totuși, nu există o confirmare oficială că fotografiile sunt direct legate de incidentul de joi.

Deocamdată, natura obiectului care a lovit aeronava rămâne necunoscută. Având în vedere altitudinea la care zbura avionul, specialiștii exclud ipoteza unei coliziuni cu o pasăre sau cu gheață. În schimb, se vehiculează tot mai mult posibilitatea ca avionul să fi fost lovit de resturi spațiale sau chiar de un mic meteorit.

Conexiuni bizare cu declarațiile despre OZN-uri

Incidentul vine într-un context în care autorități americane vorbesc tot mai deschis despre fenomene aeriene neidentificate (UAP). Într-un nou documentar, The Age of Disclosure, senatorul Marco Rubio a afirmat că: „Am avut cazuri repetate de ceva care operează în spațiul aerian deasupra instalațiilor nucleare restricționate și nu este al nostru.”

La rândul său, congresmanul André Carson a adăugat: „Acestea sunt lucruri din altă lume care efectuează manevre care nu au fost văzute până acum.”

Aceste declarații au alimentat speculațiile că incidentul United Airlines ar putea fi legat de un obiect zburător neidentificat, însă experții avertizează că nu există nicio dovadă concretă în acest sens.

Cât de probabil este un impact din spațiu?

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), probabilitatea ca resturi spațiale să provoace răni grave unui pasager sau membru al echipajului este „mai mică de una la un trilion”. Cu toate acestea, FAA nu exclude posibilitatea ca particule minuscule provenite din cosmos să ajungă ocazional în atmosfera Pământului și să atingă aeronave aflate la altitudini foarte mari.

În general, avioanele comerciale se confruntă mai frecvent cu coliziuni cu păsări, bucăți de gheață sau furtuni cu grindină, dar aceste incidente apar aproape exclusiv la altitudini joase, sub 3.000 de metri. La aproape 11.000 de metri, astfel de evenimente sunt extrem de rare.

Anchetă în desfășurare

Incidentul este acum investigat de Administrația Federală a Aviației și de United Airlines, care vor să afle ce tip de obiect a cauzat daunele. Analizele preliminare arată că parbrizul multistrat al avionului a absorbit mare parte din forța impactului, evitând o tragedie majoră.

Deși pilotul a fost rănit ușor, nicio altă persoană aflată la bord nu a fost afectată, iar toți pasagerii au ajuns în siguranță la destinație.

În timp ce ancheta continuă, specialiștii în aviație spun că acest incident ar putea deveni un caz de studiu unic pentru siguranța zborurilor la altitudini mari și, poate, pentru înțelegerea fenomenelor care încă sfidează logica.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Închirierea de trotinete electrice interzisă în Praga din cauza "haosului" de pe trotuare
Publicat acum 19 minute
Grindeanu propune data alegerilor pentru Primăria București
Publicat acum 39 minute
Contul George de la BCR – contul bancar 100% online, simplu, rapid și fără comisioane
Publicat acum 41 minute
Grindeanu, decizie după anunțul CCR privind pensiile magistraților. Ce spune despre demisia lui Bolojan
Publicat acum 50 minute
Ce se întâmplă de fapt în corpul tău când iei suplimente pentru somn? Experții demontează miturile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat acum 20 ore si 16 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat acum 4 ore si 59 minute
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 18 Oct 2025
Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close