DCNews Stiri Accident feroviar în Timiș: Un șofer a fost grav rănit după impactul cu un tren
Data actualizării: 13:38 13 Apr 2026 | Data publicării: 13:35 13 Apr 2026

Accident feroviar în Timiș: Un șofer a fost grav rănit după impactul cu un tren
Autor: Elena Aurel

ambulanta_16745500 Foto: Agerpres

Un șofer a fost rănit și găsit inconștient după ce mașina sa a fost lovită de un tren.

Şoferul unui autoturism a fost rănit şi predat unui echipaj medical în stare de inconştienţă după ce maşina pe care o conducea a fost lovită de un tren, luni dimineaţa, în localitatea Peciu Nou, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

"În accidentul feroviar este implicat automotorul R 11112 (sensul de mers dinspre Cruceni spre Timişoara Nord) şi un autoturism. Conducătorul autoturismului a rămas încarcerat. Bărbatul a fost extras în stare de inconştienţă şi predat echipajului medical", a precizat sursa citată.

În tren se mai aflau aproximativ 30 de persoane care nu necesită îngrijiri medicale.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din Timişoara, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu medic, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Incendiu în Bacău: Un bărbat de 84 de ani a fost găsit carbonizat

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
China, prima reacție după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
Publicat acum 18 minute
Peter Magyar dormea cu portretul lui Viktor Orban deasupra capului: Momentul în care a rupt o tradiție veche de 14 ani / video viral
Publicat acum 34 minute
Accident feroviar în Timiș: Un șofer a fost grav rănit după impactul cu un tren
Publicat acum 49 minute
Ministrul Sănătății merge în Statele Unite pentru întâlniri de importanță strategică
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Explozie într-un apartament din Constanța. Un bărbat de 78 de ani a fost rănit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 45. Trump face anunțul care poate schimba totul în Iran
Publicat acum 5 ore si 32 minute
Horoscop 13 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Replica soției după căsătorie
 
