Accident feroviar în Timiș: Un șofer a fost grav rănit după impactul cu un tren

Şoferul unui autoturism a fost rănit şi predat unui echipaj medical în stare de inconştienţă după ce maşina pe care o conducea a fost lovită de un tren, luni dimineaţa, în localitatea Peciu Nou, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

"În accidentul feroviar este implicat automotorul R 11112 (sensul de mers dinspre Cruceni spre Timişoara Nord) şi un autoturism. Conducătorul autoturismului a rămas încarcerat. Bărbatul a fost extras în stare de inconştienţă şi predat echipajului medical", a precizat sursa citată.

În tren se mai aflau aproximativ 30 de persoane care nu necesită îngrijiri medicale.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din Timişoara, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu medic, potrivit Agerpres.

