A pus în pericol un spital pentru câțiva lei: bărbatul care a distrus rezervorul de oxigen la Spitalul „Sf. Pantelimon” a fost prins

Incidentul a avut loc joi seara, în jurul orei 19:30, când reprezentanții unității medicale au alertat autoritățile prin apel la 112. Polițiștii ajunși la fața locului au confirmat distrugerile, iar cazul a fost preluat de Secția 9 Poliție, care a demarat imediat verificările.

Suspectul, depistat pe o stradă din Sectorul 2

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei, vineri, 17 aprilie 2026, bărbatul suspect a fost identificat și prins.

„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au depistat (...) un bărbat, în vârstă de 65 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la sediul subunităţii, în vederea audierii”, au transmis autoritățile.

Componentele furate, vândute la fier vechi

Din primele informații, bărbatul ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, după care ar fi distrus o parte a instalației de oxigen.

Acesta ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru și un robinet, pe care le-a vândut ulterior la un centru de colectare, pentru suma de aproximativ 30 de lei.

Polițiștii au reușit să recupereze bunurile, acestea fiind identificate la un centru de colectare din Sectorul 2.

Intervenție de urgență pentru eliminarea riscurilor

La fața locului au intervenit și echipaje de pompieri, care au luat măsuri pentru securizarea instalației.

„Au acţionat pentru închiderea robineţilor rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol”, au precizat autoritățile.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun față de suspect.

Autoritățile subliniază că intervenția rapidă a prevenit posibile consecințe grave, având în vedere importanța instalațiilor de oxigen pentru funcționarea unităților medicale.