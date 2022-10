A murit Jody Miller, legenda muzicii country

Legenda muzicii country, Jody Miller, câştigătoarea unui premiu Grammy, a murit la vârsta de 80 de ani, transmite Agerpres. Celebra cântăreață a decedat din cauza complicaţiilor legate de boala Parkinson de care suferea, relatează vineri Reuters.



Jody Miller a murit joi în oraşul Blanchard, Oklahoma, potrivit unui comunicat postat pe pagina ei de Facebook.

Cine a fost Jody Miller





Născută în Phoenix, Arizona, în 1941, Miller a semnat cu Capitol Records în 1962 şi a lansat albumul de debut "Wednesday's Child is Full of Woe" un an mai târziu.



Jody Miller a devenit cunoscută pentru hit-ul "Queen of the House", lansat în 1965, care i-a adus un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală Country & Western.



Piesa ei de protest "Home of the Brave", lansată în acelaşi an, a fost cel mai bine vândut single al ei în Statele Unite, în pofida faptului că a fost interzis de unele posturi de radio, potrivit comunicatului.



"Talentul lui Jody Miller nu poate fi subliniat îndeajuns. Ea a avut această capacitate înnăscută, dată de Dumnezeu, de a interpreta şi de a comunica cu cele mai frumoase tonuri şi inflexiuni", a declarat Jennifer McMullen, reprezentanta lui Miller, în comunicat.

Cele mai cunoscute hituri ale cântăreței





Miller a lansat numeroase hituri în 1970, între care "He's So Fine", "Baby I'm Yours" şi "There's a Party Goin' On".



Ea s-a retras la începutul anilor 1980.



După moartea soţului ei Brooks în 2014, Miller a cântat cu fiica ei Robin şi cu doi dintre nepoţii ei, formând grupul muzical "Jody Miller and Three Generations", care a lansat în 2018 piesa "Where My Picture Hangs On the Wall".

A murit Franca Fendi

Franca Fendi a murit, marţi seară, în locuinţa sa din Roma. A treia dintre cele cinci surori Fendi ale istoricei case de modă italiene, care împreună cu Paola, Anna, Carla (decedată în 2017) şi Alda, preluase frâiele casei de modă fondată în 1925 de părinţii lor, transformând-o de-a lungul anilor într-una dintre cele mai cunoscute şi mai prestigioase mărci italiene din lume.

Născută în 1935, Franca Fendi a participat încă de la o vârstă fragedă la conducerea companiei care, din anii 1960 încoace, a înflorit sub îndrumarea celor cinci surori. Strategic, surorile Fendi şi-au împărţit rolurile în mod egal, încă de la început: Franca a devenit director de achiziţii şi director al magazinului din Via Borgognona, la Roma. În acea perioadă, în 1965, s-a născut parteneriatul cu Karl Lagerfeld, care a intrat ca director de creaţie în acea companie exclusiv feminină, destinată să devină unul dintre cele mai importante branduri din lumea modei. Designerul german a fost cel care le-a comparat pe surorile Fendi cu cele cinci degete ale unei mâini: inseparabile, interconectate, lucrând mereu la unison.

"Cele cinci surori Fendi erau primele care intrau în birou şi ultimele care stingeau lumina", îşi aminteşte Silvia Venturini Fendi, fiica Annei şi nepoata Francăi. "Pe atunci nu existau red carpet, nici vizibilitate. Totul era făcut din pasiune. Mama şi mătuşile pregăteau colecţiile noaptea, cu birourile închise. Atelierul era un loc de energie, de întâlnire, de discuţie". Ca şi pentru întregul clan Fendi, pentru Franca relaţiile de familie erau foarte importante: "Întotdeauna au fost fundamentale timp de 75 de ani, atât cu părinţii noştri, cât şi între noi cinci şi apoi cu copiii noştri, am luat mereu decizii importante împreună", a declarat ea. Vezi mai mult AICI.

