A început programul de Internship la Guvern. Florin Cîţu: M-am implicat personal în procesul de selecţie

Timp de două luni, respectiv în aprilie şi mai, studenţii selectaţi în prima etapă a ediţiei din acest an a programului guvernamental îşi vor desfăşura activitatea în structurile aparatului de lucru al Executivului.



În prima etapă a ediţiei 2021 a Programului Oficial de Internship au fost disponibile 10 locuri, însă îşi vor desfăşura stagiul de practică în Palatul Victoria opt studenţi cursanţi la universităţi din România şi din străinătate. Depunerile candidaturilor şi selecţia participanţilor în prima etapă a ediţiei din acest an a programului oficial au fost începute în luna februarie.



"Am dorit să oferim posibilitatea celor mai valoroşi şi determinaţi studenţi să facă stagiu de practică în Guvernul României, în pofida dificultăţilor pandemiei. M-am implicat personal în procesul de selecţie, unul foarte riguros şi după standarde ridicate. Le doresc succes şi, cum le-am spus şi direct atunci când i-am întâmpinat la Palatul Victoria, acest stagiu să fie începutul unei frumoase cariere", a afirmat premierul Florin Cîţu.