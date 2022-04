UPDATE. A fost arestat suspectul atacului armat de la New York. Primarul orașului: „L-am prins!”/ (VIDEO)

UPDATE. 21:45- Primarul orașului New York, Eric Adams, a deschis o conferință de presă după reținerea suspectului care a tras focuri de armă în metroul din Brooklyn, Frank James. Acesta le-a transmis newyorkezilor: „l-am prins”.

„Colegii mei new-yorkezi, l-am prins! L-am prins! Nu pot să le mulțumesc suficient bărbaților și femeilor din cadrul Departamentului de Poliție din New York, precum și agenților federali, poliției noastre de stat și primilor respondenți – de la operatorii 911 până la diverse profesii de stat și medicale. L-am prins!”, a spus Adams.

Adams, care a fost testat pozitiv pentru Covid-19 în weekend, a apărut prin intermediul unei adresări video, miercuri după-amiază.

Știrea inițială:

Bărbatul în vârstă de 62 de ani, suspectat că a împușcat 10 persoane într-un tren de metrou din Brooklyn, marți, a fost arestat de ofițerii de patrulare în cartierul East Village din New York, miercuri după-amiază, au declarat trei oficiali pentru CNN.

NOW - Frank James, wanted over New York subway attack, arrested in Manhattan. pic.twitter.com/briKAhEclu

Frank James, pe care poliția l-a descris inițial drept o „persoană de interes”, a fost declarat suspect miercuri, după ce anchetatorii au stabilit că el este cel care a cumpărat arma recuperată de la fața locului.

James este suspectat că a declanșat grenade cu fumigene și a tras cu o armă de 33 de ori într-un tren aglomerat de metrou care se îndrepta spre stația 36th Street din cartierul Sunset Park din Brooklyn.

#NewYork - Police have arrested #Brooklyn subway attack suspect Frank James in the East Village of #Manhattan on St. Marks and 1st Avepic.twitter.com/y173FfMQRg