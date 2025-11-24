€ 5.0871
30 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Române din Luxemburg
Data actualizării: 10:26 24 Noi 2025 | Data publicării: 10:12 24 Noi 2025

30 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Române din Luxemburg
Autor: Flaviu Predescu

Comunitatea română din Luxemburg
 

Comunitatea română din Luxemburg a sărbătorit 30 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe „Nașterea Domnului” la o ceremonie la Biserica St. Mathieu, la care au participat ambasadorul Livia Rusu și oficiali de seamă.

La jumătatea lunii noiembrie 2025, ambasadorul României în Luxemburg, Livia Rusu, și diplomați ai Ambasadei României au participat, alături de înalte personalități ecleziastice și de reprezentanți marcanți ai societății luxemburgheze, precum și de numeroși membri ai comunității românești, la ceremonia organizată în cinstea a 30 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Române ”Nașterea Domnului”, găzduită în Biserica St. Mathieu din Pfaffenthal. 

„La această sărbătoare a comunității de credincioși români din Luxemburg, Sfânta Liturghie a fost înfăptuită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, înconjurat de un sobor de preoți.” 

Oaspeți de seamă  

„Printre cei prezenți la ceremonie s-au numărat Claude Wiseler, Președintele Camerei Deputaților, Isabel Wiseler-Lima, europarlamentar, Patrick Muller, Vicarul General al Bisericii Catolice, Ulrick Møller, Președintele Consiliului Bisericilor Creștine din Luxemburg. În alocuțiunea sa, domnul Claude Wiseler a felicitat comunitatea românească din Luxemburg, care a crescut și a prosperat, integrându-se și contribuind la societatea și economia luxemburgheză. La rândul său, domnul Ulrick Møller s-a referit la prezența și aprecierea de care se bucură Biserica Ortodoxă Română printre celelalte biserici creștine din Luxemburg. Nu în ultimul rând, atât Vicarul General al Bisericii Catolice, Patrick Muller, cât și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim s-au referit la nevoia de unitate și solidaritate între cele două biserici creștine. 

Programul evenimentului, derulat sub coordonarea Părintelui paroh Ion Tîrgoală, a inclus un mini concert de pian al copiilor din Parohie și un concert al Corurilor de copii și de adulți conduse de doamna Adriana Mitu. Totodată, a fost vernisată o expoziție de icoane a Sfinților din Occidentul primelor veacuri creștine din colecția Mânăstirii Godoncourt. 

Ceremonia religioasă a marcat și instituirea unui nou hram pentru Parohia ”Nașterea Domnului” din Luxemburg, cel în cinstea Sfântului Apostol Matei”, arată un comunicat al ambasadei.

Citește și: Gestul care a unit România cu Athosul: Un grup de oameni din Focșani, o chilie și o promisiune: Un miracol construit cu mâinile goale 

luxemburg
