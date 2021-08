10 morți și 20 de răniți după ce o camionetă supraîncărcată s-a răsturnat, în SUA

Tragedie în Statele Unite ale Americii. Cel puțin 10 oameni și-au pierdut viața și alți 20 au fost răniți după ce, miercuri, pe o autostradă din Texas, camioneta în care se aflau s-a răsturnat, scrie USA Today News.

Accidentul s-a produs în jurul orei locale 16:00, într-o intersecție, la aproximativ 100 de mile sud de Corpus Christi, Texas.

Potrivit șerifului Urbino Martinez, camioneta - supraîncărcată la momentul producerii accidentului - era concepută pentru a transporta 15 pasageri. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă, iar autoutilitara s-a răsturnat.

Șoferul și nouă pasageri au murit pe loc. Persoanele rănite au fost transportate de urgență la spitalele din zonă.

În momentul producerii accidentului, în camionetă se aflau 29 de migranți fără acte de identitate.

Texas; an overloaded van with 30 illegal immigrants crashed in southern Texas on Wednesday, as it veered off Highway 281 in Encino, Texas, about 50 miles north of McAllen, & struck a metal utility pole about 4p (5pET) killing 10 occupants & critically injuring many of the others. pic.twitter.com/kGtoc7DxG9