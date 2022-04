Zvonuri că meciurile de la Campionatul Mondial vor dura 100 minute. FIFA, reacţie oficială

”Comunicat FIFA. Având în vedere unele știri și zvonuri apărute astăzi, FIFA vrea să clarifice faptul că nu vor fi modificări în regulament, privind durata meciurilor de fotbal de la Campionatul Mondial 2022 din Qatar sau din cadrul altei competiții”, se arată în comunicatul emis de forul mondial.

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.