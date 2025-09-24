€ 5.0784
Data publicării: 20:31 24 Sep 2025

Zuckerberg anunță un nou prag istoric. Instagram trece de 3 miliarde de utilizatori

Autor: Andreea Deaconescu
sanztionati-rusia-mark-zuckerberg_60936200 Foto: Facebook Mark Zuckerberg
 

Instagram confirmă încă o dată statutul său de gigant al rețelelor sociale.

CEO-ul Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a anunțat miercuri că aplicația a depășit pragul de 3 miliarde de utilizatori activi lunar, o performanță care marchează un nou moment de referință pentru platformă, potrivit Reuters. 

Ultima raportare oficială a companiei a avut loc în 2022, când Zuckerberg dezvăluia că aplicația trecuse de 2 miliarde de utilizatori. 

Instagram a fost cumpărat de Facebook (actuala Meta) în 2012 pentru 1 miliard de dolari, o tranzacție care la acea vreme părea riscantă, dar care s-a transformat într-una dintre cele mai profitabile achiziții din istoria tehnologiei. Dintr-o aplicație simplă pentru partajarea fotografiilor, Instagram a devenit un ecosistem complex, care aduce acum o contribuție semnificativă la veniturile publicitare ale companiei-mamă.

Succesul exploziv din ultimii ani este legat de lansarea funcției Reels, introdusă în 2020. Aceasta a deschis calea către conținutul video de scurtă durată, domeniu în care Instagram a intrat în competiție directă cu TikTok și YouTube Shorts. Reels a devenit rapid un instrument preferat de creatori și branduri, ceea ce a dus la o creștere constantă a engagement-ului și a numărului de utilizatori.

Prin comparație, TikTok, aplicația chineză care a revoluționat consumul de conținut video, numără în prezent peste 1 miliard de utilizatori activi lunar la nivel global, potrivit companiei-mamă ByteDance. 

