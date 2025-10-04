Ziua Mondială a Animalelor. Tu cum arăți că le iubești?

Ziua internațională a Animalelor este marcată, anual, la 4 octombrie, cu scopul de a promova drepturile și bunăstarea tuturor animalelor, fie ele cu stăpân sau fără, sălbatice sau domestice, potrivit worldanimalday.org.uk și preluat de Agerpres.

Ediția din 2025 are ca motto „Salvați animalele, salvați planeta!” („Save Animals, Save the Planet!”) - care subliniază legătura strânsă dintre protejarea animalelor și echilibrul planetei.

Felul în care ne raportăm la animale influențează direct mediul înconjurător. Păstrarea speciilor-cheie presupune, totodată, conservarea habitatelor lor naturale. Protejarea animalelor precum tigrii sau lupii implică automat și protejarea ecosistemelor în care acestea trăiesc, conform sursei citate.

Animalele sălbatice, în scădere din cauza omului

Pe 10 octombrie 2024, Fondul Mondial pentru Natură (WWF) a publicat raportul „Planeta Vie”, care arată că, în ultimele 50 de ani, populațiile de animale sălbatice au scăzut, în medie, cu 73%, principalul vinovat fiind activitatea umană.



Sursa foto: Pexels

Asta nu înseamnă că peste două treimi din toate animalele sălbatice de pe planetă au dispărut, ci că mărimea populațiilor diferitelor specii, grupuri de animale care împart același habitat, a scăzut, în medie, cu 73% în ultimele cinci decenii (1970-2020). La ediția precedentă, din 2022, această scădere era de 68%.



„Nu este vorba doar despre fauna sălbatică, este vorba despre ecosisteme esențiale pentru a susține viața umană”, avertizează Daudi Sumba, ofițerul-șef pentru conservare din cadrul WWF, în cadrul unei prezentări online.

Noua ediție a raportului subliniază, din nou, necesitatea unei abordări comune pentru a contracara crizele interconectate ale schimbărilor climatice și degradării naturii. Totodată, documentul avertizează asupra riscului tot mai mare ca anumite ecosisteme să atingă „puncte critice”.

Oficializată în anul 1929

Ziua Internațională a Animalelor a fost inițiată de scriitorul și publicistul german Heinrich Zimmermann, un susținător pasionat al drepturilor animalelor și editor al revistei Mensch und Hund („Om și câine”). Prima ediție a fost marcată prin expoziții și discursuri organizate la Palatul Sportului din Berlin, pe 24 martie 1925, potrivit aceleiași surse.

Situația s-a schimbat în 1929, când, pentru prima dată, Ziua Animalelor a fost sărbătorită pe 4 octombrie. Ideea lui Zimmermann a început rapid să se răspândească și în afara Germaniei, în special în Austria, Elveția și Cehoslovacia.

Totuși, 4 octombrie a fost recunoscută oficial ca Ziua Internațională a Animalelor abia în mai 1931, când inițiativa publicistului german a fost adoptată în cadrul Congresului Internațional pentru Protecția Animalelor, desfășurat la Florența.

Data de 4 octombrie reprezintă și sărbătoarea sfântului Francisc de Assisi, fondator al ordinului Franciscan și protectorul ceresc al mediului și al animalelor, conform http://www.ercis.ro/. Potrivit legendei, sfântul avea puterea de a învăța și dojeni animalele, reușind chiar să îmblânzească un lup doar cu vorba bună, notează sursa citată.



Primele preocupări pentru drepturile și protecția animalelor datează încă din secolul al XVIII-lea, iar prima lege pentru protecția animalelor, numită 'Martin's Act', a fost votată de Parlamentul britanic la 22 iulie 1822, arată site-ul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, ananp.gov.ro.



În 2004, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 205, modificată prin Legea nr. 9/2008 și prin Legea nr. 171/2017, act legislativ care reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător. La alineatul (2) al articolului 17, se interzice folosirea animalelor aparținând subîncrengăturii vertebrate indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare.