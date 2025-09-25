€ 5.0754
Data actualizării: 16:01 25 Sep 2025 | Data publicării: 15:58 25 Sep 2025

Zelenski, sfat pentru Putin: Să-și găsească cel mai apropiat adăpost antiaerian

Autor: Iulia Horovei
zelenski-putin_57015900 Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Pixabay
 

Oficialii de la Kremlin ar trebui să știe unde sunt amplasate adăposturile antiaeriene, avertizează președintele Ucrainei.

Oficialii de la Kremlin ar trebui să știe unde sunt amplasate adăposturile antiaeriene, avertizează președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Axios, publicat joi, 25 septembrie.

El a subliniat că, dacă Rusia nu va încheia războiul, oficialii ruși vor avea nevoie de ele pentru a se proteja.

„Dacă ne atacă, noi le vom răspunde”, a declarat Zelenski.

Totodată, Zelenski a precizat că, dacă SUA vor furniza Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune, acestea vor fi utilizate. Președintele ucrainean a subliniat că Ucraina nu vizează civili, spunând că „noi nu suntem teroriști”. Totuși, el a sugerat că centrele de putere din Rusia, inclusiv Kremlinul, ar putea deveni ținte legitime.

Reacția Rusiei

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a comentat pe rețelele de socializare declarațiile lui Zelenski, pe care l-a numit „consumator de droguri”.

„Omul ăsta trebuie să înțeleagă că Rusia poate folosi arme împotriva cărora niciun adăpost nu te poate proteja. Și americanii ar trebui să țină cont de acest lucru”, a scris Medvedev pe rețeaua X.

Cum îl ajută Trump pe Zelenski

În cadrul întâlnirii sale cu Donald Trump de marți, Zelenski a spus că președintele american a afirmat că Ucraina ar trebui să răspundă atacurilor rusești în mod similar. Trump ar susține lovituri ucrainene asupra infrastructurii energetice și a fabricilor militare din Rusia, ca răspuns la agresiunea rusă.

Liderul de la Kiev a mai menționat că i-a cerut lui Trump un sistem de arme specific, menit să-l forțeze pe Vladimir Putin să accepte negocierile de pace, fără a oferi mai multe informații.

