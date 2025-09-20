€ 5.0719
Data actualizării: 21:14 20 Sep 2025 | Data publicării: 20:34 20 Sep 2025

Zelenski propune o cooperare cu România pentru apărarea aeriană: „Nu ne bazăm pe alții”

Autor: Andreea Deaconescu
zelenski-raboi-rusia-danemarca_74490800 Volodimir Zelenski, la Copenhaga: Astăzi, suntem convinşi că Rusia va pierde acest război / Foto: Agerpres
 

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a subliniat necesitatea unor discuții cu statele vecine pentru identificarea unor soluții comune în fața amenințării dronelor care traversează spațiul aerian al Ucrainei.

Într-o declarație pentru jurnaliști, Zelenski a explicat că, în condițiile în care Ucraina dispune de sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să intercepteze toate aparatele care se îndreaptă nu numai spre teritoriul ucrainean, ci și spre Polonia.

„Cred că este corect să discutăm despre o soluție comună. Nu doar ca o dronă să cadă pe capetele ucrainenilor și să nu ajungă pe teritoriul polonez, dar ca aceste decizii să fie luate împreună. Asta înseamnă, dacă sistemele noastre de apărare anti-aeriană sunt la locul potrivit, noi doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, a declarat Zelenski, potrivit agenției Interfax Ucraina.

Liderul de la Kiev a explicat că, deși Polonia ar urma să intercepteze dronele care îi amenință teritoriul, România ar putea fi, de asemenea, implicată în acest mecanism de cooperare. „Și, în mod similar, Polonia doboară cu aeronavele sale tot ce zboară spre ei și spre noi. Ne-am putea concentra doar pe regiunile din partea vestică a statului nostru, unde Polonia are posibilitatea. Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci și România; nu ne bazăm pe alții”, a adăugat președintele ucrainean.

