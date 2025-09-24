€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 19:39 24 Sep 2025

Zelenski nu mai crede în garanții de securitate. Ce spune despre apartenența la NATO

Autor: Andreea Deaconescu
zelenski-raboi-rusia-danemarca_74490800 Foto: Agerpres
 

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la ONU că securitatea nu e garantată de NATO, ci de arme, salutând totodată schimbarea de poziţie a lui Donald Trump.

Volodimir Zelenski a avertizat miercuri, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, că apartenenţa la NATO nu garantează automat securitatea, întrucât dreptul internaţional şi instituţiile multilaterale au devenit atât de slabe încât nu mai pot garanta supravieţuirea unei ţări atacate, dar a salutat schimbarea poziţiei preşedintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat marţi că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, relatează agenţiile AFP şi EFE, citată de Agerpres.

"Dacă o naţiune doreşte pace, ea trebuie să lucreze la arme. Este teribil, dar aceasta este realitatea. Nu dreptul internaţional, nu cooperarea. Armele sunt cele care decid cine supravieţuieşte", a remarcat Zelenski, după mai mult de trei ani şi jumătate de război cu Rusia.

Pentru o ţară "nu există garanţii de securitate" şi totul depinde de alianţele şi de armele pe care reuşeşte să le obţină, a insistat preşedintele ucrainean, care a avertizat de asemenea asupra pericolelor pentru întreaga lume pe care le implică actuala cursă a înarmărilor şi evoluţia războiului contemporan.

El a dat ca exemplu de răspunsuri pe care le consideră insuficiente reacţia precaută a ţărilor NATO faţă de recentele intruziuni ale unor drone şi avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian al unor ţări membre ale acestei alianţe. Zelenski ar vrea ca aceste ţări să intre în luptă şi să doboare astfel de ţinte.

Preşedintele ucrainean a menţionat şi aşa-numita "Coaliţie a Voinţei" (sau Coaliţia Voluntarilor), formată din peste 30 de ţări care oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia şi sunt dispuse să contribuie în diverse moduri la garanţii de securitate postbelice pentru Ucraina, coaliţie pe care el a descris-o drept un "model de securitate" multilateral ce poate fi aplicat şi în alte părţi ale lumii, având în vedere neputinţa instituţiilor internaţionale pe care a denunţat-o.

Zelenski a avertizat şi asupra pericolelor "celei mai distructive curse a înarmărilor din istoria omenirii", pe care diversele conflicte în desfăşurare au alimentat-o, şi a cerut acţiuni imediate pentru a o stopa şi a preveni situaţii precum posibila utilizare a dronelor echipate cu arme nucleare.

"Cu fiecare an cu care continuă acest război, armele devin şi mai mortale, şi numai Rusia este de vină pentru acest lucru", a susţinut el.

În schimb, preşedintele ucrainean şi-a manifestat în discurs satisfacţia faţă de schimbarea radicală de poziţie a preşedintelui american Donald Trump după o discuţie avută marţi cu acesta la New York. Într-un mesaj postat pe social media după această discuţie, Trump a susţinut că "Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în poziţia de a lupta şi de a recupera toată Ucraina în forma sa originală". O poziţie în contradicţie cu cea prin care, în februarie, preşedintele american îl certa pe Zelenski în Biroul Oval că nu face pace cu Rusia, avertizându-l că nu are cărţi de negociere şi nici suficiente trupe pentru a continua războiul.

"Am avut o întâlnire bună cu preşedintele Trump şi am vorbit, de asemenea, cu mulţi alţi lideri influenţi. Împreună, putem schimba multe", a mai spus Zelenski în discursul de la tribuna ONU. "Desigur, facem tot posibilul pentru a ne asigura că Europa oferă (Ucrainei) un ajutor real şi, evident, contăm pe SUA", a completat el.

Mesajul transmis marţi de Trump încurajează Ucraina, dar fără a angaja sprijinul SUA, şi le transmite indirect europenilor că trebuie să contribuie cu mai mulţi bani la ajutorul economic şi militar pentru Ucraina, în special prin cumpărarea de arme americane, remarcă mai mulţi comentatori citaţi de Reuters.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zelenski
ucraina
rusia
trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Şedinţă de guvern, joi. Cooperarea cu Ucraina în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe agendă
Publicat acum 8 minute
Doi ingineri au dezvoltat primul sistem de airbaguri inteligente externe pentru avioane
Publicat acum 19 minute
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 43 minute
Colegiul Medicilor din România, reacție după ce Flavia Groșan a afirmat că nu recomandă paracetamolul
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Zuckerberg anunță un nou prag istoric. Instagram trece de 3 miliarde de utilizatori
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 13 ore si 16 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close