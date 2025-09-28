€ 5.0772
Data actualizării: 17:02 28 Sep 2025 | Data publicării: 16:58 28 Sep 2025

Zelenski anunță un "mega acord" estimat la 90 de miliarde de dolari cu SUA pentru arme
Autor: Tiberiu Vasile

zelenski-trump_69012200 FOTO: REUTERS/Nathan Howard
 

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a convenit cu Statele Unite un „mega acord” de achiziții de armament.

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina se află în plin proces de negociere cu Statele Unite pentru un „mega acord” în domeniul armamentului, estimat la circa 90 de miliarde de dolari, potrivit relatărilor presei internaționale.

La o conferință susținută la Kiev, liderul ucrainean a precizat că autoritățile de la Kiev au transmis președintelui american Donald Trump o listă detaliată cu solicitările militare, care includ și sisteme de armament cu rază lungă de acțiune.

"Am discutat și am convenit asupra punctelor principale cu președintele"

„Am discutat și am convenit asupra punctelor principale cu președintele. Acum trecem la implementarea practică”, a subliniat Zelenski, confirmând că următorul pas va fi reprezentat de negocieri tehnice.

Potrivit planului, o delegație ucraineană va efectua o vizită oficială în SUA la sfârșitul acestei luni sau în octombrie pentru a continua discuțiile, inclusiv pe tema unor contracte pentru drone.

În urma întrevederii cu Donald Trump la New York, în marja Adunării Generale ONU, Zelenski a declarat că a prezentat „o anumită viziune asupra a ceea ce s-ar putea face” pentru a contracara agresiunea rusă.

„În ceea ce privește ceea ce Ucraina dorește de la Statele Unite ale Americii, totul este acolo”, a afirmat președintele ucrainean. „I-am transmis președintelui Statelor Unite o cerere care conține detalii și ilustrații cu ceea ce dorește Ucraina.”

"Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcție"

Liderul de la Kiev a mai arătat că țara sa este pregătită și pentru acorduri punctuale privind anumite tipuri de armament, între care se regăsesc sistemele cu rază lungă de acțiune. „Nu pot oferi mai multe detalii”, a punctat Zelenski.

El a avertizat totodată că amenințarea rusă nu se va limita la actualul conflict. „Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde”, a conchis liderul ucrainean, conform Politico.

