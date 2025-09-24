„Trump are acum mai multă încredere în mine”, spune Zelenski, după schimbarea discursului față de Moscova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marți schimbarea de direcție anunțată de Donald Trump față de războiul din Ucraina, considerând-o semnal pozitiv pentru Kiev și invocând rolul crucial pe care îl poate juca China în a pune presiune asupra Moscovei. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat emisiunii Special Report (Fox News), după întâlnirea dintre cei doi lideri la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Zelenski a apreciat că declarațiile lui Trump, potrivit cărora Ucraina poate învinge Rusia, marchează o „schimbare de direcţie” în atitudinea Washingtonului. El a subliniat rolul Beijingului în soluționarea conflictului: “Fără China, Rusia lui Putin nu este nimic. Totuşi, prea des, China rămâne tăcută şi distantă în loc să acţioneze pentru pace”. În același interviu, Zelenski a mai spus: “Cred că preşedintele Trump poate schimba atitudinea lui Xi Jinping faţă de acest război, deoarece China, noi nu simţim că doreşte să pună capăt acestui război”.

SUA acuză frecvent Beijingul şi New Delhi că, prin achiziţiile continue de petrol rusesc, contribuie indirect la război

Contextul diplomatic rămâne însă complicat. Statele Unite acuză frecvent Beijingul şi New Delhi că, prin achiziţiile continue de petrol rusesc, contribuie indirect la prelungirea conflagraţiei. În acest sens, administrația Trump a cerut recent oficialilor UE să ia în considerare impunerea unor tarife de 100% pentru China și, în termeni similari, pentru India, o propunere menită să descurajeze cumpărăturile de energie rusească — o abordare care ar marca o schimbare semnificativă faţă de strategia europeană bazată până acum pe sancţiuni.

Pe tema poziţiei Indiei, Zelenski a exprimat încredere: el susține că New Delhi este „în mare parte” de partea Ucrainei şi a insistat că este important ca India să rămână aproape de aliaţii occidentali pentru a fi convinsă să reducă dependenţa energetică de Rusia. În privinţa Chinei, președintele ucrainean a recunoscut complexitatea relaţiei: „Cu China, este mai dificil pentru că, în prezent, nu este în interesul lor să nu sprijine Rusia.”

Beijingul a respins acuzaţiile. Ambasada Chinei la Washington a declarat, prin vocea purtătorului de cuvânt Liu Pengyu, că „a menţinut o poziţie obiectivă şi justă şi a promovat pacea şi negocierile” încă de la începutul crizei şi a îndemnat părţile să evite escaladarea conflictului. Până în prezent, New Delhi nu a oferit un răspuns oficial pe subiect.

“Cred că avem relaţii mai bune decât înainte. Acum are mult mai multă încredere în mine"

Donald Trump însuşi a criticat dur Moscova pe platforma sa, reflectând frustrarea față de stagnarea conflictului: „Rusia luptă fără scop de trei ani şi jumătate într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu distinge Rusia. Putin şi Rusia se află într-o situaţie economică dificilă.” Zelenski a interpretat aceste remarci ca pe un semn al susținerii americane pentru Ucraina până la încheierea războiului și a punctat că legătura sa cu Trump s-a îmbunătățit: “Cred că avem relaţii mai bune decât înainte. E bine că avem deseori convorbiri telefonice şi întâlniri. Şi cred că faptul că Putin l-a minţit de atâtea ori pe preşedintele Trump a contribuit, de asemenea, la schimbarea relaţiei dintre noi. Acum are mult mai multă încredere în mine, datorită informațiilor pe care le dețin serviciile mele de informații, pe care le împărtășim cu partenerii noștri”.

"Putin simte că ţările membre vor să-şi apere teritoriile, dar că nu au suficiente sisteme de apărare aeriană"

Discuțiile au atins și răspunsul NATO la provocările recente ale Rusiei. Zelenski a catalogat incidentele - drone în Polonia, avioane în Estonia, evenimente în Danemarca și România - drept semnale clare pentru Alianță: „Putin simte că ţările membre vor să-şi apere teritoriile, dar că nu au suficiente sisteme de apărare aeriană. Sunt profesionişti buni, dar nu au experienţă de război.” Liderul ucrainean a mai subliniat că este frustrat de lipsa unei presiuni suficient de clare asupra Moscovei și l-a evidențiat pe președintele american ca actor capabil să convingă alți jucători globali să acționeze.

În privinţa soluţiilor diplomatice, Zelenski a reiterat deschiderea Kievului pentru negocieri în ţări neutre: “Am propus întâlniri în Turcia, Arabia Saudită, Qatar, Europa sau state precum Austria ori Elveţia. Chiar şi Kazahstanul ar putea fi o opţiune, suntem pregătiţi.” Rămâne de văzut dacă schimbarea de ton observată în declaraţiile lui Trump va fi suficientă pentru schimba acțiunile aliaților în raport cu Rusia, China și India, conform Fox News.