YouTube, decizie majoră privind conturile blocate pentru "dezinformare"

YouTube vrea să reintegreze creatorii cărora li s-a interzis anterior accesul pe platformă pentru "răspândirea de dezinformări" despre COVID-19 şi alegerile din SUA.

Conform unei scrisori trimise marţi de compania-mamă Alphabet unui legislator republican, această schimbare a politicii reprezintă o victorie pentru aliaţii conservatori ai preşedintelui american Donald Trump, care au acuzat de mult timp platformele online şi pe aşa-numiţii "fact checkers", persoane care verifica informaţiile postate online, că au o părtinire de stânga şi folosesc politicile de combatere a dezinformării ca pretext pentru cenzură.

YouTube va oferi tuturor creatorilor posibilitatea de a reveni pe platformă

"În conformitate cu angajamentul companiei faţă de libertatea de exprimare, YouTube va oferi tuturor creatorilor posibilitatea de a reveni pe platformă după ce compania le-a eliminat canalele pentru încălcări repetate ale politicilor sale privind COVID-19 şi integritatea electorală, care nu mai sunt în vigoare", a declarat consilierul general al Alphabet într-o scrisoare de cinci pagini către Jim Jordan, preşedintele republican al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din SUA, transmite miercuri AFP.



"YouTube apreciază vocile conservatoare de pe platforma sa şi recunoaşte că aceşti creatori au un public larg şi joacă un rol important în dezbaterea civică", a continuat scrisoarea, fără a specifica ce creatori ar fi afectaţi sau când ar putea reveni.



În ultimii ani, directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, şeful de antiterorism al Casei Albe, Sebastian Gorka, şi gazda podcastului Steve Bannon s-au numărat printre cei cărora li s-a interzis accesul pe YouTube, potrivit rapoartelor presei americane.

Acuzații contra administrației Biden

În scrisoare, Alphabet a acuzat, de asemenea, administraţia fostului preşedinte Joe Biden că "a făcut presiuni asupra companiei" pentru a impune aceste interdicţii.



Administraţia Biden a îndemnat platformele să elimine ceea ce considera drept informaţii false şi dăunătoare, cum ar fi aproape orice informaţie cu privire la Covid-19 care nu provenea din surse oficiale şi care era contrară narativului oficial.

O "victorie în lupta împotriva cenzurii"



Jim Jordan, care monitorizează îndeaproape această problemă de câţiva ani, a salutat pe X anunţul făcut de Alphabet ca pe o "victorie în lupta împotriva cenzurii".



"Nimeni nu le va mai spune vreodată americanilor ce să creadă sau ce să nu creadă", a adăugat el. După ce a achiziţionat Twitter, redenumit X, în 2022, miliardarul american Elon Musk a permis, de asemenea, restabilirea conturilor închise pentru că ar fi răspândit "dezinformări" pe reţeaua de socializare, notează Agerpres.