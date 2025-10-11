€ 5.0927
Data publicării: 23:45 11 Oct 2025

Wow! Trump și-a făcut analizele! Ce au descoperit medicii
Autor: Ioana Dinu

trump-da-in-judecata-fbi_21022200 FOTO: Agerpres
 

Donald Trump și-a făcut analizele.

Donald Trump se bucură de o „sănătate excelentă”. Recent a făcut o doză de rapel a vaccinului împotriva COVID-19.

„Președintele Trump continuă să demonstreze o stare generală de sănătate excelentă”, se arată în evaluarea efectuată de medicul Sean Barbarella, făcută publică de secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, pe X.

Interesantă este vârsta cardiacă a lui Trump. Mai precis, „s-a dovedit a fi cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta sa cronologică”, adică echivalentă cu cea a unui bărbat de 65 de ani.

„Președintele Donald Trump continuă să se bucure de o sănătate excepțională. Prezintă o funcționare solidă a sistemelor cardiovascular, pulmonar, neurologic și fizic”, a mai arătat evaluarea.

El a fost consultat la Centrul Medical Militar Național „Walter Reed”.

