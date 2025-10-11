Wow! Trump și-a făcut analizele! Ce au descoperit medicii

„Președintele Donald Trump continuă să se bucure de o sănătate excepțională. Prezintă o funcționare solidă a sistemelor cardiovascular, pulmonar, neurologic și fizic”, a mai arătat evaluarea.
El a fost consultat la Centrul Medical Militar Național „Walter Reed”.
La controlul anterior, efectuat în luna aprilie, testele au indicat că Donald Trump are un ritm cardiac normal și nu prezintă probleme majore de sănătate, în ciuda unui stil de viață nesănătos, caracterizat prin nopți nedormite, consum frecvent de fast food și un nivel ridicat de sedentarism.
VEZI ȘI: Trump și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace, dar cineva l-a refuzat! Singura persoană care nu a vrut această distincție