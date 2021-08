What`s Up, scandal într-un magazin din București

Cântărețul What`s Up a făcut scandal într-un magazin din Capitală, după ce a fost rugat să își pună masca.

What`s Up a făcut scandal într-un magazin din București, după ce a intrat în incintă fără mască. Agentul de pază l-a rugat să respecte normele în vigoare, fapt care l-a nemulțumit pe cântărețul care și-a ieșit din fire. Acesta a început să fie agitat și violent verbal, scrie Antena 3.

Agentul de pază, o femeie, a renunțat să îl mai roage pe artist să își pună masca, așa că a sunat după ajutor. În scurt timp a apărut un alt agent de pază pe motocicletă, care l-a luat de un braț pe What`s Up și i-a spus pe un ton ferm „ieși imediat afară”. Dată fiind situația, cântărețul a renunțat la injurii și atitudinea agresivă și s-a conformat.

Totul a avut loc într-un magazin din cartierul bucureștean Giulești.

Scandal cu vecinii

What's Up a fost implicat într-un nou scandal. De data aceasta cu vecinii. Poliția a intervenit la fața locului, dar și părinții artistului, relatează România TV.

Vecinul lui What's Up a sunat la 112, deranjat fiind că artistul asculta muzică foarte tare. Deși vecinul avea chiar și un copil în brațe, vedeta a continuat să fie recalcitrantă. Ba mai mult, a încercat să își lovească vecinul, a mai menționat sursa citată.

De asemenea, părinții lui What's Up au fost chemați la fața locului. Artistul ar putea să primească acum o amendă pentru tulburarea ordinii ți liniștii publice.

Artistul are probleme cardiace

What’s Up are probleme cu inima. Artistul a vorbit, pentru prima dată, despre acest subiect, după ce timp de trei ani nu a știut nimeni nimic.

”O să mă rezolv cu inimioara. Nu am cum să plec acum, că e prea devreme. Vreau să-mi cer iertare faţă de toţi oamenii cărora le-am greşit vreun pic în viaţa asta involuntar, că eu am stilul ăsta. Îmi doresc să fac bine şi apoi fac rău din greşeală. Simt nevoia să-mi cer iertare că mă lasă hidrocentrala. Acum trei ani mi-am făcut un test cu ventuze şi mi-a spus doctorul că am inima mărită.

De vreo câteva luni a început să mă apese situaţia. Mă trezesc cu palpitaţii, dorm şi mă învârt în pat. Nu mi-e bine. Mi s-a spus că e inima mărită şi că trebuie să pun o frână în tot ce fac. Nu ţin niciun tratatment, trebuie să dorm mai mult şi să mă opresc din tot ce fac. Dacă ai inima mărită, obosită, trebuie să o linişteşti”, a declarat artistul, într-o intervenţie tv, potrivit okmagazine.ro.