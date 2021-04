What's Up, probleme cu inima: Vreau să-mi cer iertare faţă de toţi oamenii cărora le-am greşit

Sursa foto: Facebook What's UP

What’s Up are probleme cu inima. Artistul a vorbit, pentru prima dată, despre acest subiect, după ce timp de trei ani nu a știut nimeni nimic.

”O să mă rezolv cu inimioara. Nu am cum să plec acum, că e prea devreme. Vreau să-mi cer iertare faţă de toţi oamenii cărora le-am greşit vreun pic în viaţa asta involuntar, că eu am stilul ăsta. Îmi doresc să fac bine şi apoi fac rău din greşeală. Simt nevoia să-mi cer iertare că mă lasă hidrocentrala. Acum trei ani mi-am făcut un test cu ventuze şi mi-a spus doctorul că am inima mărită.

De vreo câteva luni a început să mă apese situaţia. Mă trezesc cu palpitaţii, dorm şi mă învârt în pat. Nu mi-e bine. Mi s-a spus că e inima mărită şi că trebuie să pun o frână în tot ce fac. Nu ţin niciun tratatment, trebuie să dorm mai mult şi să mă opresc din tot ce fac. Dacă ai inima mărită, obosită, trebuie să o linişteşti”, a declarat artistul, într-o intervenţie tv, potrivit okmagazine.ro.