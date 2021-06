Avocatul Poporului Renate Weber a declarat, în direct la DC News, că a primit un telefon din partea unui greu din PNL după ce a anunţat că va ataca la Curtea Constituţională o ordonanţă de urgenţă. Weber a declarat că a fost prima şi singura dată când s-a întâmplat aşa ceva, de când ocupă funcţia de Avocat al Poporului.

"Ceea ce i-a deranjat cel mai mult a fost că atunci când Guvernul a dat 25 de Ordonanţe de Urgenţă într-o seară – şi vă rog să-mi mai arătaţi un precedent – atunci am spus că vom analiza şi dacă vor fi situaţii în care vedem că drepturi şi libertăţi sunt încălcate, atunci sigur vom sesiza CCR. Cred că am sesizat-o în vreo patru din ele. Într-una am pierdut, în celelalte am câştigat. Dar una din cele în care am câştigat era cea cu accesul spitalelor private la fondurile publice. Eu, în principiu, nu am nimic împotrivă, dar să fie în condiţii de competiţie corectă cu sistemul public. Ori acolo, de fapt, spitalele private primeau fonduri din pixul ministrului.

Pentru că am ieşit public înainte şi am spus că nu mi se pare corect, au modificat în ultima clipă şi nu mai era din pixul ministrului ci era printr-un HG. Dar tot în condiţii de competiţie neloială. Şi tot fără să meargă în sistemul de achiziţii publice, fără nimic în sensul acesta.

În plus, tot acolo era un acces la serviciile de urgenţă, deci se dădea peste cap tot sistemul de urgenţă. Acolo am câştigat. A fost şi singura dată în care am primit un telefon din partea cuiva din PNL, amabil, am stat de vorbă mult. Eu i-am explicat pentru că persoana respectivă nici nu citise ordonanţa, i-am spus că am citit-o şi am analizat consecinţele, că asta ne interesa. Tu ai un sac de bani şi din ăsta dacă dai în acest moment tuturor, ba pe unii chiar fără să poţi să-i controlezi, înseamnă că de la sistemul public se pierde foarte mult. Ori asta înseamnă că, pe termen mediu şi lung, sistemul public moare", a explicat Avocatul Poporului Renate Weber în cadrul emisiunii "Ce se întâmplă?", realizată de Răzvan Dumitrescu la DC News.

