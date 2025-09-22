€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:20 22 Sep 2025 | Data publicării: 08:19 22 Sep 2025

Volodimir Zelenski cere un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România

Autor: Doinița Manic
zelenski romania polonia Foto: Agerpres
 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicită un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a contracara dronele ruseşti.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a contracara dronele ruseşti, potrivit televiziunii naţionale poloneze tvpworld.com. Cererea vine în timp ce Moscova continuă să testeze apărarea NATO, relatează Agerpres.

Încălcarea spaţiului aerian al NATO de către Rusia, în special dronele ruseşti care au pătruns pe teritoriul polonez săptămâna trecută, a alimentat temeri noi într-o regiune deja tensionată de la invazia Ucrainei de către Moscova în 2022.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că incursiunile "ne-au adus cel mai aproape de un conflict deschis de la Al Doilea Război Mondial încoace", deoarece avioanele occidentale au atacat direct ţinte ruseşti pentru prima dată în războiul care durează de trei ani în Ucraina vecină.

Un nou incident care provoacă îngrijorări



În urma incidentului, mai multe state europene au trimis întăriri în Polonia, Regatul Unit desfăşurând avioanele sale de ultimă generaţie Eurofighter Typhoon, în timp ce NATO a anunţat o nouă operaţiune, Eastern Sentry, pentru a consolida flancul estic al alianţei.

Furtuna abia se potolise când, vineri, oficialii polonezi au raportat că două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de siguranţă a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică. Platforma Petrobaltic este o instalaţie de foraj marin deţinută de gigantul energetic de stat polonez Orlen. Operând în sectorul polonez al Mării Baltice, aceasta este utilizată pentru exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze situate sub fundul mării.

Zona economică exclusivă a Poloniei a fost încălcată în timpul incidentului, deşi nu şi frontiera de stat, a declarat Katarzyna Przybysz, purtătoare de cuvânt a marinei grănicerilor, pentru postul public TVP Info.

Trei avioane militare ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Estoniei



Totul s-a întâmplat la doar câteva ore după ce Estonia, un alt stat membru NATO, a raportat că trei avioane militare ruseşti au intrat în spaţiul său aerian timp de 12 minute, într-o incursiune "fără precedent de scandaloasă".

Reamintim că săptămâna trecută, România a raportat, de asemenea, încălcări ale spaţiului său aerian de către Rusia.

Pe fondul încălcărilor tot mai frecvente ale spaţiului aerian de către Rusia, despre care mulţi oficiali UE spun că reprezintă un demers calculat al Moscovei de a testa apărarea NATO, Zelenski a cerut o strategie comună de apărare aeriană cu România şi Polonia, care fac parte din flancul estic al NATO.

"Cred că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu doar pentru a împiedica drona să cadă peste capul ucrainenilor şi să ajungă pe teritoriul polonez, ci şi pentru a ne asigura că deciziile sunt luate împreună", a spus acesta sâmbătă, în fața jurnaliștilor.

"Ucraina a dovedit că se poate apăra pe sine şi Europa, dar pentru un scut fiabil trebuie să acţionăm împreună", a scris el pe platforma de socializare X.

Zelenski a adăugat că sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei ar trebui să fie pregătite să intercepteze dronele îndreptate nu numai spre teritoriul ucrainean, ci şi spre Polonia, Polonia folosind la rândul ei propria apărare aeriană.

Efort comun de combatere a dronelor rusești



În plus, liderul de la Kiev a subliniat că vestul Ucrainei - unde asistenţa poloneză este cea mai fezabilă - ar putea servi drept punct de plecare pentru o astfel de cooperare, extinzând în acelaşi timp efortul şi către România.

Pe fondul celor peste trei ani şi jumătate de atacuri aeriene ruseşti mortale, Ucraina şi-a dezvoltat o industrie de drone reputată şi a acumulat o vastă experienţă în contracararea ameninţărilor aeriene fără pilot. De asemenea, s-a oferit să îşi împărtăşească expertiza cu aliaţii.

Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Şmîhal, a declarat joi că trupele şi geniştii ucraineni îi vor antrena pe omologi polonezi într-un grup comun de combatere a dronelor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drone
ucraina
rusia
romania
polonia
aparare
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Echinocțiul de toamnă 2025: Data exactă și semnificațiile sale
Publicat acum 11 minute
Pană majoră la un operator de telefonie. Mai mulți oameni au murit pentru că nu au mai putut suna la urgențe
Publicat acum 12 minute
Donald Trump, despre Charlie Kirk: Martir al libertății americane
Publicat acum 18 minute
7 semne că se apropie un infarct. Apar cu mult timp înainte, dar mulți le ignoră
Publicat acum 20 minute
Sindicatele din Finanțe, avertisment pentru guvern: ANAF NU trebuie desființat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 12 ore si 27 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 12 ore si 19 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 14 ore si 49 minute
Băiat de 13 ani, mort după un accident cu trotineta. Adevărul motiv pentru care parlamentarii nu înăspresc legea
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close