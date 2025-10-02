Vladimir Putin susține că nu vrea să atace NATO: "Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi"

Preşedintele rus Vladimir Putin a lansat joi noi acuzații la adresa statelor europene și le-a sugerat să se concentreze mai degrabă asupra problemelor lor interne decât să amplifice „isteria” unui război cu Rusia.

Într-o intervenție la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat la Soci, pe malul Mării Negre, liderul de la Kremlin a afirmat că nu intenționează să atace o ţară membră NATO și a susținut că Uniunea Sovietică, iar mai târziu Rusia, au solicitat de două ori aderarea la această alianță, dar au fost respinse.

„Elitele europene continuă să alimenteze isteria” unui conflict cu Rusia, a declaratPutin. „Conform liderilor europeni, se pare că războiul cu Rusia este aproape la uşă. Ei repetă la nesfârşit acest nonsens, această mantră”, a adăugat el.

Putin le-a cerut europenilor să se calmeze, deși înainte să invadeze Ucraina spunea același lucru: că nu plănuiește un conflict cu Ucraina sau că aceasta nu ar fi opțiunea preferată.

„Sincer, vreau doar să le spun: calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi şi vedeţi-vă de propriile voastre probleme. Uitaţi-vă doar la ceea ce se întâmplă pe străzile oraşelor europene, în ce stare se află economia, industria, cultura şi identitatea europene, datoriile enorme, criza crescândă în asistenţa socială, migraţia necontrolată! Acordaţi atenţie faptului că Europa a ajuns la periferia concurenţei globale!” a mai spus acesta.

URSS şi Rusia au cerut să intre în NATO, dar au fost respinse, afirmă Putin

„Ţara noastră, căutând să elimine bazele confruntării între blocuri şi să creeze un spaţiu comun de securitate, şi-a declarat de două ori disponibilitatea de a adera la NATO. Prima dată acest lucru s-a întâmplat în 1954, pe vremea Uniunii Sovietice, iar a doua oară a fost în timpul vizitei preşedintelui american Bill Clinton la Moscova. De fiecare dată am fost practic respinşi categoric”, a mai afirmat Putin.

Potrivit liderului de la Kremlin, Clinton ar fi considerat inițial ideea interesantă și posibilă, dar s-a răzgândit după ce s-a consultat cu aliații.

„Rusia era dispusă să colaboreze cu Occidentul în chestiuni de securitate şi stabilitate globală. Dar colegii noştri occidentali s-au arătat reticenţi în a se elibera din ghearele stereotipurilor geopolitice şi istorice, din viziunea simplificată şi schematică asupra lumii”, a mai acuzat Putin.