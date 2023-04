Vladimir Putin spune că inflația anuală în Rusia în aprilie va scădea sub 3%

Inflația anuală în Federația Rusă până la sfârșitul lunii aprilie va scădea sub 3%, dar este important să se evite nu doar accelerarea excesivă a inflației, ci și încetinirea excesivă a acesteia, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la o întâlnire pe probleme economice, scrie Interfax.



"În 3 aprilie, inflația a scăzut la 3,3% în termeni anuali, iar până la sfârșitul lunii se preconizează că va fi sub 3%. Pentru prima dată după mult, mult timp, inflația s-a dovedit a fi sub nivelul 'intei Băncii Centrale (inflația anuală este sub 4% pentru prima dată din octombrie 2020 - n.r.)", a spus președintele rus.

"Aș dori să repet că este important să se evite nu doar o accelerare excesivă a inflației, ci și o încetinire excesivă a acesteia, deoarece aceasta ar putea afecta negativ activitatea economică în general", a subliniat Putin.

Rubla este ușor în scădere față de dolar și yuanul chinezesc

Dolarul american și yuanul cresc ușor la Bursa din Moscova la începutul tranzacționării de miercuri, rubla slăbește ușor pe fondul lipsei de dinamică pronunțată a piețelor mondiale și, de asemenea, rămâne sub influența dezechilibrului pieței din cauza cererii pentru valuta străină. Conform rezultatelor primului minut de tranzacționare, cursul de schimb al dolarului american s-a ridicat la 82,14 ruble/1 dolar (+17,75 copeici față de nivelul de închidere precedentă). Dolarul s-a dovedit în același timp a fi cu 3,74 copeici sub cursul de schimb oficial actual. Până în acest moment, yuanul chinezesc a crescut cu 1,9 copeici la Bursa din Moscova. - până la 11,93 ruble.

Potrivit experților Interfax-CEA, rubla se modifică ușor față de dolar și yuan la începutul tranzacționării, menținând valori negative. Moneda națională a Rusiei rămâne sub influența indicatorilor balanței comerciale externe. Există o dinamică "lentă" pe piețele mondiale.



Costul futures din iunie pentru petrolul Brent la bursa ICE Futures din Londra până la ora 7:01, ora Moscovei, a fost de 85,63 USD pe baril, ceea ce este cu 0,02% mai mare decât prețul de la închiderea sesiunii precedente. Costul futures pentru petrolul WTI pentru luna mai în tranzacționarea electronică la New York Mercantile Exchange (NYMEX) se ridica la acest moment la 81,51 dolari pe baril, ceea ce este cu 0,02% mai mic decât valoarea finală a sesiunii precedente.

Piața de mărfuri se află într-o stare fără principii după publicarea datelor de la Energy Information Administration (EIA) a Departamentului pentru Energie al SUA, care a menținut prognoza pentru consumul de petrol în lume în 2023 la 100,9 milioane bpd.

Producția de petrol





Prognoza pentru producția de petrol OPEC în 2023 este redusă cu 300 de mii de barili pe zi din cauza reducerii voluntare anunțate din mai până în decembrie 2023, iar estimarea pentru producția în Rusia este ridicată din cauza faptului că petrolul rusesc își găsește cumpărătorii în afara Europei. În ciuda anunțului Rusiei privind reducerea producției de petrol în martie, notează agenția, impactul acesteia asupra producției și exportului de hidrocarburi lichide, conform ultimelor date disponibile, s-a dovedit a fi mai puțin semnificativ decât se aștepta.



Cu toate acestea, EIA consideră că producția globală de lichide în 2023 va crește cu 1,5 milioane b/zi datorită creșterii semnificative în țările non-OPEC, care (excluzând Rusia n.r.) vor crește producția cu 2,3 ​​milioane b/zi în 2023.

