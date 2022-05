Vladimir Putin "mai are trei ani de trăit şi începe să orbească"

Un ofiţer FSB afirmă, sub protecţia anonimatului, că preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, mai are doar trei ani de trăit, din cauza unei boli.

"Mai are doar doi, până la trei ani de viaţă. Suferă de o formă de cancer foarte agresiv, care avansează rapid", a transmis ofiţerul FSB conform The Independent.

Mesajele ar fi ajuns la Boris Karpichkov, fost ofiţer FSB care a fugit din Rusia. Conform acestuia, Putin începe să îşi piardă vederea, dar suferă şi de migrene.

"Ni se spune că suferă de dureri îngrozitoare de cap şi că atunci când are apariţii televizate are nevoie de hârtii cu discursul scris cu litere mari, pentru a citi ceea ce urmează să spună. Fiecare pagină are cel mult două - trei propoziţii. Vederea lui se înrăutăţeşte. În plus, membrele îi tremură incontrolabil", mai transmite sursa citată.

Putin va fi internat într-un sanatoriu și va rămâne fără putere până în 2023, prezice un fost șef al serviciilor secrete britanice

Fostul șef al serviciilor secrete britanice a prezis că președintele rus Vladimir Putin va fi lipsit de putere până anul viitor și va sta internat într-o unitate medicală pentru mult timp, scrie Business Insider.



Richard Dearlove a fost șeful Serviciului Secret de Informații din Marea Britanie, cunoscut și sub numele de MI6, din 1999 până în 2004. El a făcut predicțiile despre Putin miercuri în timpul unui episod din podcast-ul „One Decision”, pe care îl găzduiește.

"Cred că va fi plecat până în 2023, dar probabil în sanatoriu, din care nu va ieși ca lider al Rusiei", a spus el despre Putin, adăugând că sanatoriul ar fi o modalitate de a-l scoate pe liderul de la Kremlin de la putere fără o lovitură de stat. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Cine i-ar putea lua locul lui Putin

Fostul spion britanic Christopher Steele a declarat recent că surse i-au spus că Putin este grav bolnav și părăsește în mod regulat întâlnirile pentru tratament medical, contribuind la „creșterea dezordinei în Kremlin”. Starea sănătății lui Putin nu poate fi confirmată, deși se zvonește că afecțiunile sale includ afecțiuni precum demența, boala Parkinson și cancerul de sânge.

Dearlove a mai spus că nu există un plan de succesiune în conducerea Rusiei, dar a spus că dacă Putin a intrat într-o unitate medicală, persoana cea mai probabilă să în înlocuiască este Nikolai Patrushev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News