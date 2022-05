Putin va fi internat într-un sanatoriu și va rămâne fără putere până în 2023, prezice un fost șef al serviciilor secrete britanice

Fostul șef al serviciilor secrete britanice a prezis că președintele rus Vladimir Putin va fi lipsit de putere până anul viitor și va sta internat într-o unitate medicală pentru mult timp, scrie Business Insider.



Richard Dearlove a fost șeful Serviciului Secret de Informații din Marea Britanie, cunoscut și sub numele de MI6, din 1999 până în 2004. El a făcut predicțiile despre Putin miercuri în timpul unui episod din podcast-ul „One Decision”, pe care îl găzduiește.

"Cred că va fi plecat până în 2023, dar probabil în sanatoriu, din care nu va ieși ca lider al Rusiei", a spus el despre Putin, adăugând că sanatoriul ar fi o modalitate de a-l scoate pe liderul de la Kremlin de la putere fără o lovitură de stat.

