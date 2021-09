VIRAL: Povestea gemenilor care s-au născut la diferență de doi ani

În urmă cu doi ani, Sarah Sargent (18 ani) a aflat că Will (20 de ani) este fratele ei geamăn. Deși pare o situație complicată, este, de fapt, extrem de simplă.

Fratele și sora au fost concepuți în aceeași zi, prin fertilizare in vitro, dar unii embrioni nu au fost implantați imediat. Embrionii din care s-a format Sarah au fost înghețați o perioadă și abia apoi implantați, potrivit The Sun.

Astfel, deși sunt născuți la doi ani diferență, cei doi tineri sunt gemeni.

Sarah Sargent a dezvăluit totul pe Tik Tok: 'Părinții mei au reușit să aibă copii cu ajutorul fertilizării in vitro. Clinica a încercat să fertilizeze toate ouăle și a avut o rată de succes rezonabilă. Embrionii sunt examinați și cei mai puternici doi sunt folosiți mai întâi. Unul dintre acești embrioni a fost folosit pentru a se naște fratele meu. Restul au fost înghețați. Eu eram unul dintre aceștia. Am fost dezghețată la aproximativ 12 luni după nașterea fratelui meu, în ianuarie 2001. Am fost născută în octombrie 2002, 21 de luni mai târziu. Suntem gemeni pentru că ne-am format în același pântec, însă pe mine m-au scos și m-au pus într-un congelator timp de doi ani'.

Sarah credea că e adoptată pentru că nu seamănă cu nimeni din familie

Știa că părinții ei au apelat la fertilizarea in vitro, dar nu știa și de faptul că ea și Will sunt frați gemeni. Sarah a aflat totul la 16 ani, după ce i-a spus tatălui său că ea crede că a fost adoptată pentru că nu seamănă cu nimeni din familie, în special cu fratele său.

'Atunci mi-a spus că nu am fost adoptată, ba chiar că Will este fratele meu geamăn. Bineînțeles, am crezut că glumește și i-am spus că ar fi imposibil pentru că sunt cu doi ani mai mică. Mi-a explicat totul.', a adăugat Sarah.

Sarah a precizat că părinții nu le-au spus că sunt gemeni până atunci pentru că nu erau destul de mari ca să înțeleagă totul.