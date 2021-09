VIDEO Două nunți, în același cort de evenimente, în același timp. Haos total. Invitații au început să plece rapid

Momente stânjenitoare și două nunți stricate după ce au fost organizate ambele în același loc și în același timp. Întâmplarea a avut loc la un cort de evenimente din Sibiu, relatează România TV.

Cea mai mare problemă a fost muzica ce s-a auzit de la ambele petreceri, delimitate doar de o perdea. Nu doar mirii au fost deranjați de acest disconfort ci mai ales invitații celor două nunți care au început să plece mai repede decât se așteptau.

Videoclip viral pe rețelele de socializare

Un videoclip a fost postat pe Facebook de către Adrian Miclăuș, unul dintre invitații la una dintre nunți. Mai mult, acesta spune că nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru și că în urmă cu aproape două luni a avut parte de aceeași experiență.

”Bătaia de joc a patronilor de la sala de nunți Versailles. Strică două nunți deodată. Evenimentul cel mai așteptat de către tinerii căsătoriți, ajuns bătaie de joc: Două nunți în același cort, fiecare cu muzica lor. O mizerie de nedescris! Rog distribuiți, poate ajunge și la urechea lor. PS. Muzica populara este de la nunta de dincolo de perdea”, a scris Adrian Miclăuș pe pagina sa de Facebook.

”Evenimentul a avut loc sâmbăta aceasta. În 31 iulie, am avut un eveniment de familie în același cort și am pățit același lucru care s-a întâmplat în acest weekend. Aproape de eveniment am văzut că sala este împărțită în două, dar nu te gândești că după perdea poate fi o altă nuntă, fără izolație fonică. A fost un disconfort foarte mare pentru oameni. Sâmbăta aceasta am fost invitați la o nuntă și am întâmpinat aceeași problemă. În calitate de invitat, am văzut că s-au păstrat fix aceleași condiții, toată lumea a fost nemulțumită, lumea a început să plece de la ora șase seara, a fost un tămbălău de nedescris cu muzică din două locuri”, a explicat Adrian Miclăuș pentru Turnul Sfatului.

Cum au reacționat reprezentanții localului

”A fost un eveniment făcut de comun acord cu mirii pentru că în mod normal astfel de situații nu au loc în localul nostru”, au transmis reprezentanții Versailles.