Data publicării: 20:44 25 Sep 2025

Viktor Orban și Robert Fico, strânși cu ușa de Trump pentru a renunța la importul de energie din Rusia

Autor: Ioan-Radu Gava
viktor-orban-da-ultimatum-supermarketurilor_44678600 Foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump pune presiune pe Robert Fico și Viktor Orban să renunțe la importurile de energie din Rusia.

Slovacia se așteaptă să găsească „punct comun” cu Statele Unite după presiunile Washingtonului pentru a pune capăt achizițiilor de energie din Rusia, a declarat joi premierul slovac Robert Fico, în timp ce a apărat importul de energie din Federația Rusă, scrie Reuters.

Uniunea Europeană a încercat să izoleze Rusia pentru invazia din Ucraina din 2022 și să renunțe treptat la achizițiile de combustibili ruși care pot aduce venituri pentru război. Președintele american Donald Trump a spus, de asemenea, că dorește ca blocul să pună capăt achizițiilor de energie din Rusia.

Slovacia și Ungaria, însă, și-au apărat constant achizițiile de petrol și gaze rusești și spun că alternativele sunt scumpe și nesigure.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu parlamentarii joi, Fico a declarat că achizițiile de petrol și gaze ale Slovaciei reprezintă 2% din veniturile Rusiei din aceste surse și nu au „nicio influență asupra finanțării războiului”.

„Problema petrolului și gazelor în Slovacia nu este o chestiune de susținere a războiului. Nu este o problemă ideologică pe care am putea să o rezolvăm cu alternative în 15 secunde”, a spus Fico.

„Este o problemă geografică, pur și simplu nu avem alte opțiuni”, a adăugat el.

Fico a spus că schimbarea tehnologiilor pentru a acomoda surse diferite este costisitoare, iar taxele de transport sunt mult mai mari decât pentru combustibilii din Rusia. Fico a mai spus că Slovacia nu are acces la terminale de gaze.

Referitor la rutele alternative de petrol, Fico a spus că conducta Adriatică nu este dovedită tehnologic.

„Cu diversificarea necesară, este, desigur, necesar să menținem importurile de petrol din Federația Rusă și cred că vom găsi un punct comun cu administrația SUA, care creează treptat presiuni în direcția opusă”, a spus Fico.

Viktor Orbán, presat și el să renunțe la importul de energie din Rusia

 

Tot miercuri, premierul maghiar Viktor Orbán a avut o convorbire telefonică cu Trump, iar securitatea energetică în Europa Centrală a fost unul dintre subiectele discuției.

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat că aprovizionarea energetică a Ungariei nu poate fi garantată fără importurile de gaze și petrol rusești.

robert fico
viktor orban
donald trump
energie
rusia
