Vicepreședintele JD Vance, anunț despre acordul de pace pentru Rusia și Ucraina

Vicepreședintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluționare negociată a războiului dintre Rusia și Ucraina nu va putea mulțumi niciuna dintre părți, dar SUA caută acum o înțelegere care să fie acceptabilă pentru ambele tabere, transmite Reuters.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunțat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, Ucraina ar putea fi forțată să cedeze noi teritorii Rusiei, relatează duminică agenția DPA.



„Trebuie găsită o soluție diplomatică”, a spus Kliciko ziarului german Bild.

„Toată lumea în țara noastră este obosită de acest război”, a remarcat fostul campion de box devenit politician.



„Din păcate, noi am plătit un preț uriaș pentru acest război, viețile patrioților noștri, ale soldaților noștri, cetățenilor noștri. Sute de orașe au fost distruse. O mare parte a Ucrainei este ocupată de Rusia”, a deplâns edilul capitalei ucrainene.



Cât despre cererile Rusiei privind concesii teritoriale din partea Ucrainei pentru a încheia războiul, Vitali Kliciko a spus că este 'mult prea devreme' pentru astfel de discuții, fără a exclude explicit cedarea de teritorii. Aceasta este o întrebare pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va trebui să ia „decizii dificile”, mai ales că „unii nu vor accepta niciodată cedarea unei părți din țară către Rusia”, adăugat primarul Kievului.



Președintele american Donald Trump, care se va întâlni pe 15 august în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, a vorbit vineri despre un posibil „schimb de teritorii” în cadrul unui eventual acord de pace între Rusia și Ucraina.



Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie și Herson, situate în sud-estul și sudul Ucrainei, și să-și retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) și Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reușit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Donețk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînțelege din această propunere și menținerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.



În acest timp, la Kiev și în capitalele europene cresc temerile cu privire la o posibilă înțelegere între Trump și Putin care să forțeze Ucraina să cedeze teritorii. Președintele Zelenski a respins orice cedare de teritorii către Rusia și a cerut ajutorul susținătorilor săi europeni. De asemenea, președintele ucrainean cere insistent să fie inclus în discuțiile ruso-americane. Președintele SUA nu a exclus posibilitatea de a-l invita și pe el în Alaska, dar cel puțin deocamdată singura întâlnire confirmată de Trump este bilaterala sa cu Putin.



Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile președintelui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei, un armistițiu imediat sau cel puțin reducerea ostilităților, includerea obligatorie a Ucrainei în discuții, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanții de securitate pentru Ucraina.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News