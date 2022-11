Valoarea ROBOR, înțelegere între bănci? Zece sunt verificate de Consiliul Concurenței. Simionov: Rata mea a crescut cu 1.500 de lei în 10 luni

”Băncile sunt suspecte de "constituire de cartel" după ce multe rate s-au dublat în ultimul an. Zece dintre cele mai mari bănci sunt verificate. Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank și Intesa Sanpaolo România sunt verificate. Prin acestă anchetă, Consiliul Concurenței verifică dacă între bănci există o înțelegere pentru fixarea dobânzilor. Ancheta vine după ce ROBOR la trei luni aproape s-a triplat în ultimele 10 luni și după ce, în august, șeful BNR a declarat că băncile au "sărit calul". Indicele ROBOR, în funcție de care se calculează costul creditelor în lei, este azi, 1 noiembrie, 8,19%. În ianuarie era puțin peste 3%. Spre exemplu, rata mea, în ultimele 10 luni, a crescut cu aproape 1.500 de lei (ultima achitată pe 29 octombrie). Iar dacă aș mai avea nevoie de un credit, nu mai pot lua, pentru că această creștere a dus la depășirea procentului de îndatorare de 40% din venit pe care banca mi l-a impus când mi-a acordat creditul. Bineînțeles, pe nimeni nu mai interesează, acum, dacă am de unde plăti. Aștept cu nerăbdare rezultatul acestei anchete. Dacă băncile vor fi găsite vinovate și se va dovedi că s-au înțeles să crească artificial indicele ROBOR, ele vor fi amendate și noi am putea primi despăgubiri. Dacă va fi așa, nu ar fi un rezultat fără precedent” a scris jurnalista Antena 1, Sonia Simionov, pe Facebook.

Sursa informației cu privire la verificări este Profit.ro, care publică, pe surse, că inspectorii Consiliului Concurenței au mers astăzi la băncile care participă la calculul ROBOR, în cadrul unei investigații legate de înțelegeri pentru fixarea dobânzilor.

Cele 10 bănci vizate sunt cele menționate în postarea Soniei Simionov.

Nu este prima oară când sunt ridicate suspiciuni cu privire la jocuri de culise ale băncilor. În 2008, amintește sursa citată, după ce BNR acuzase mai multe bănci că au "atacat leul", Consiliul Concurenței a declanșat o investigație, în urma căreia a aplicat amenzi uriașe Raiffeisen și BRD. Sancțiunile pentru înțelegeri anti-concurențiale se stabilesc ca procent din cifra de afaceri, până la 1%. În urma contestațiilor, BRD a obținut anularea sancțiunilor, iar Raiffeisen înjumătățirea.

”ROBOR nu avea ce să caute în calculul dobânzii la credite”

”ROBOR este o dobândă la care băncile se împrumută între ele. Efectiv, această dobândă nu ar avea ce să caute în calculul dobânzii la credite, nu are nici o legătură decât una legală. În 2010, aș putea să îmi asum răspunderea să spun că, la o presiune populistă, guvernul din 2010 a dat o OUG prin care a stabilit ca rata dobânzii la credite de consum și ipotecare să se calculeze cu ROBOR plus marja băncii sau cu dobânda de politică monetară a BNR plus marja băncii. Această asociere a băncii, posibilitatea băncilor care să ia ROBOR-ul ca reper, este practic expresia concentrată a lipsei de rațiune cu care s-a lucrat atunci. A fost o încercare în 2019, printr-o altă OUG să se atenueze cumva problema cu ROBOR-ul și s-a inventat IRCC-ul. Și a apărut iar o nedreptate, pentru că în spațiul public sunt oameni cu credite care sunt influențate de ROBOR, creditele de până în mai 2019, și cele de după mai 2019 care sunt influențate de IRCC. Deocamdată cei cu IRCC sunt avantajați dar văd cum de la un trimestru la altul cum IRCC-ul se apropie ca valoare de ROBOR”, declara, recent, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, pentru DCNews. Citește aici mai mult

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Astăzi este 8,19%.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News