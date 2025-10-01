€ 5.0820
|
$ 4.3306
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:49 01 Oct 2025

Ursula von der Leyen: UE alocă 4 miliarde de euro pentru sprijin militar Ucrainei
Autor: Iulia Horovei

ursula-von-der-leyen-volodimir-zelenski_59475700 Sursa foto: Agerpres
 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Ucraina va primi un sprijin militar de patru miliarde de euro din partea UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat înaintea reuniunii de la Copenhaga, că Ucraina va primi patru miliarde de euro drept sprijin militar în războiul său cu Rusia. Două miliarde sunt direcționate către investițiile de drone, spune aceasta.

Investiție de 2 miliarde de euro pentru drone

„Trăim vremuri tulburi. Războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei continuă. Vedem că Rusia ne pune la încercare hotărârea. Tocmai de aceea, este esențial să avem un sentiment comun de urgență și unitate pentru a face față acestor provocări. Prin urmare, acest Consiliu European informal de la Copenhaga vine exact la momentul potrivit.

Vom discuta două subiecte: apărarea și Ucraina. În ceea ce privește apărarea: Comisia mea a pregătit un document de orientare pentru a discuta direcția de acțiune, dar și inițiative emblematice, cum ar fi zidul de drone.

Cât despre Ucraina: dacă suntem cu toții de acord că Ucraina este prima noastră linie de apărare, trebuie să ne intensificăm sprijinul militar pentru ea. Acesta este motivul pentru care deblocăm astăzi 4 miliarde de euro pentru Ucraina. Din această sumă, 2 miliarde vor fi investite în drone”, a spus von der Leyen.

Ajutor rambursabil pentru Ucraina

Ursula von der Leyen a adăugat că ajutorul financiar acordat de europeni va fi rambursat de către statul ucrainean, în cazul în care Rusia va plăti despăgubiri după război.

„De asemenea, trebuie să sporim presiunea asupra Rusiei. De aceea, am propus acordarea de împrumuturi pentru reparații destinate Ucrainei, pe baza activelor rusești înghețate. Nu confiscăm aceste active, ci folosim lichiditățile generate de ele pentru a oferi împrumuturi Ucrainei.

Ucraina va trebui să ramburseze acest împrumut dacă Rusia va plăti despăgubiri, pentru că agresorul trebuie tras la răspundere”, a conchis președinta CE.

Liderii UE se află la Copenhaga, miercuri, 1 octombrie, în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
rusia
ue
uniunea europeana
ursula von der leyen
razboi
drone
investitii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat acum 15 minute
Ministrul Justiției, discuție cu notarii publici despre digitalizare și eficientizarea sistemului judiciar
Publicat acum 19 minute
Titus Corlățean, ales raportor APCE privind răspunderea Rusiei în războiul din Ucraina
Publicat acum 24 minute
Jandarmi români în Tenerife. Cu ce scop sunt trimiși în zone preferate și de turiștii români - Foto în articol
Publicat acum 27 minute
I-a pus cuțitul la gât, pe stradă, în București! Femeia a reușit să scape rănindu-se la mâini
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close