Ursula von der Leyen: UE alocă 4 miliarde de euro pentru sprijin militar Ucrainei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat înaintea reuniunii de la Copenhaga, că Ucraina va primi patru miliarde de euro drept sprijin militar în războiul său cu Rusia. Două miliarde sunt direcționate către investițiile de drone, spune aceasta.

Investiție de 2 miliarde de euro pentru drone

„Trăim vremuri tulburi. Războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei continuă. Vedem că Rusia ne pune la încercare hotărârea. Tocmai de aceea, este esențial să avem un sentiment comun de urgență și unitate pentru a face față acestor provocări. Prin urmare, acest Consiliu European informal de la Copenhaga vine exact la momentul potrivit.

Vom discuta două subiecte: apărarea și Ucraina. În ceea ce privește apărarea: Comisia mea a pregătit un document de orientare pentru a discuta direcția de acțiune, dar și inițiative emblematice, cum ar fi zidul de drone.

Cât despre Ucraina: dacă suntem cu toții de acord că Ucraina este prima noastră linie de apărare, trebuie să ne intensificăm sprijinul militar pentru ea. Acesta este motivul pentru care deblocăm astăzi 4 miliarde de euro pentru Ucraina. Din această sumă, 2 miliarde vor fi investite în drone”, a spus von der Leyen.

Ajutor rambursabil pentru Ucraina

Ursula von der Leyen a adăugat că ajutorul financiar acordat de europeni va fi rambursat de către statul ucrainean, în cazul în care Rusia va plăti despăgubiri după război.

„De asemenea, trebuie să sporim presiunea asupra Rusiei. De aceea, am propus acordarea de împrumuturi pentru reparații destinate Ucrainei, pe baza activelor rusești înghețate. Nu confiscăm aceste active, ci folosim lichiditățile generate de ele pentru a oferi împrumuturi Ucrainei.

Ucraina va trebui să ramburseze acest împrumut dacă Rusia va plăti despăgubiri, pentru că agresorul trebuie tras la răspundere”, a conchis președinta CE.

Liderii UE se află la Copenhaga, miercuri, 1 octombrie, în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina.