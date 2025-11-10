Unul dintre cei mai populari psihoterapeuţi din România, cercetat pentru că ar fi abuzat sexual pacientele

Un bărbat care ar fi desfăşurat activităţi de psihoterapie fără a deţine atestatele legale necesare este cercetat de poliţie, după ce mai multe informaţii apărute în spaţiul public sugerează că ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, transmite Agerpres.

Conform unor surse judiciare, este vorba despre Cristian Andrei, care a fost prezent în mass-media în calitate de psihoterapeut.

Potrivit anchetei publicate luni de PressOne, poliţia s-a autosesizat după ce a fost semnalat faptul că acesta nu are un atestat emis de Colegiul Psihologilor, iar două paciente îl acuză de hărţuire sexuală.

Bărbatul a recunoscut că nu deţine atestat de liberă practică în psihoterapie

Publicaţia menţionează că doctorul Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuţi psihoterapeuţi din România, nu şi-a continuat studiile după modificarea legislaţiei din 2004, atunci când psihoterapia a devenit o specializare separată, aflată sub autoritatea exclusivă a Colegiului Psihologilor.

"Pentru practicarea ei este obligatorie completarea studiilor de către absolvenţii de medicină şi alte categorii din domeniile socio-umaniste, cu şcoli de formare în psihoterapie de lungă durată (de 2-3 ani) şi doi ani de supervizare", explică sursa citată.

Întrebat de PressOne despre aceste aspecte, bărbatul a recunoscut că nu deţine atestat de liberă practică în psihoterapie şi a spus că nici nu intenţionează să solicite unul.