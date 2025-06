Uniunea Editorilor din România critică intenția Guvernului de a crește cota TVA pentru cărți și manuale

„Într-o țară în care aproximativ 95% dintre cetățenii cu vârsta de peste 18 ani nu achiziționează nici măcar o carte în decursul unui an, potrivit Eurostat, iar rata analfabetismului funcțional atinge cote alarmante, lipsesc cu desăvârșire programele naționale care să stimuleze consumul de carte și interesul pentru lectură", transmite, marți, UER, într-un comunicat remis AGERPRES.



Potrivit UER, cota TVA pentru carte, manuale școlare și publicații culturale și științifice ar trebui eliminată, aceasta reprezentând o condiție necesară dintr-un viitor pachet minimal de măsuri care ar putea fi implementate în vederea stimulării interesului pentru lectură.



UER pledează pentru „împrospătarea fondului de carte al bibliotecilor publice și școlare, cu titluri actualizate și în cantități suficiente, așa cum prevede Legea bibliotecilor, în vigoare din anul 2002, care nu este respectată".



„Cele mai multe dintre biblioteci au un fond de carte în stare avansată de uzură fizică și titluri care au apărut în urmă cu decenii. Drept urmare, peste 8.300 de biblioteci publice au fost închise din 1990 până în prezent", precizează UER.



De asemenea, UER propune acordarea de vouchere exclusiv pentru achiziția de carte, pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, în scopul stimulării interesului pentru lectură.



„Deși în Legea învățământului preuniversitar sunt incluse două programe în acest scop („O carte pentru fiecare" și „Vouchere culturale pentru elevi"), acestea nu sunt încă operaționale. Reluarea programului de 100 de euro acordați anual cadrelor didactice pentru achiziția de carte educațională", sesizează UER.



Totodată, potrivit Uniunii Editorilor, este necesară subvenționarea transportului pentru livrarea de carte, pentru cumpărătorii care comandă online, în condițiile în care în foarte multe localități librăriile s-au desființat.



„Un cetățean educat, care să nu fie ușor de manipulat, presupune (în mod implicit) o persoană cu acces liber și facil la resurse educaționale și culturale, nerestricționat de diferite limitări impuse (cum ar fi prețurile de vânzare sporite ale manualelor și cărților, care le fac inaccesibile unei mari părți a populației)", susține UER.



Uniunea Editorilor din România subliniază că piața de carte din România este mult redusă, comparativ cu state din UE cu populație și PIB asemănătoare, sau chiar mai mici, condiții în care analfabetismul funcțional, relevat în ultimii ani și de testele PISA, are profunde conexiuni cu lipsa de lectură, consecințele pe viitor riscând să fie dramatice.



„O creștere a cotei TVA ar conduce, inevitabil, la un preț de vânzare crescut și la o scădere considerabilă a volumului vânzărilor, iar efectele acestei măsuri fiscale vor fi insignifiante la nivelul bugetului național. Însă accesul îngreunat la achiziția de carte va împinge lucrurile către o direcție fără echivoc: Dacă până acum s-a citit puțin în România, odată cu scumpirea cărților se va citi și mai puțin, spre deloc!", mai transmite UER.



Într-o declarație acordată AGERPRES, directorul executiv al Asociației Editorilor din România, Mihai Mitrică, atrăgea atenția, la Bookfest, că o eventuală creștere a TVA ar accentua trendul descrescător al consumului de carte din România.



„La Bookfest cred că avem șansa să arătăm publicului, cel puțin pentru câteva luni de acum înainte, cât de efervescentă este piața de carte din România și cât de păcat ar fi ca o măsură legislativă luată „erga omnes" să afecteze consumul de carte din România, mă refer în special la mișcarea în sus a cotei de TVA. Nu privim cu ochi deloc buni eventuala creștere a cotei TVA, pentru că în primul rând statul nu ar colecta sume enorme din piața de carte. Însă, răul pe care l-ar produce o creștere a TVA în piață ar fi unul foarte greu de compensat. De ce? Pentru că noi avem trei ani de când piața de carte se păstrează la același nivel valoric, dar în termen de vânzări cunoaște un regres, pentru că inflația a făcut ca în România să se vândă din ce în ce mai puține cărți de la an la an. O creștere a cotei de TVA n-ar însemna decât că accelerăm acest trend descrescător", declara Mitrică, potrivit Agerpres.

