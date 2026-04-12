Unde petrec românii Sfintele Paşti. Sondaj DC News cu procent covârşitor

DC News i-a întrebat, prin intermediul unui sondaj pe site, pe români unde îşi petrec Sfintele sărbători de Paşti. În faţa a trei variante de răspuns (n.r. Acasă, în vacanţă în ţară, respectiv în vacanţă în străinătate), românii au votat în procent covârşitor pentru una dintre variante.

Astfel, 91% dintre cei care au răspuns acestui sondaj au transmis că îşi vor petrece sărbătorile acasă. Puţin peste 3% dintre respondenţi au spus că sunt în vacanţă, dar în România, pe perioada sărbătorilor, în timp ce aproape 6% dintre aceştia îşi petrec sărbătorile în vacanţă, dar în străinătate.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj, cu prilejul Sfintelor Paşti, în care îndeamnă la pace, iubire fraternă şi fapte bune în familie şi în societate.

"Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie şi pace, iubire fraternă şi faptă bună în jurul nostru, în familie şi în societate, să ajutăm pe cei săraci şi singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar şi pentru românii aflaţi între străini, în mod deosebit să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare", transmite PF Daniel. "Calde doriri de pace şi bucurie, sănătate şi fericire, dimpreună cu salutarea pascală 'Hristos a Înviat!, Adevărat a Înviat!'", a completat Patriarhul BOR, citat de Agerpres.

Paştele îşi trage denumirea de la cuvântul ebraic "Pesah" al vechilor iudei, care înseamnă "trecere". Mai întâi, cuvântul a desemnat trecerea sau aducerea lumii de către Dumnezeu dintru nefiinţă întru fiinţă, iar mai apoi trecerea poporului israelian din robia egipteană la libertatea deplină, scăpat de la moarte prin sângele mielului pascal.

Dacă mielul pascal a prefigurat încă de atunci sacrificiul şi jertfa de pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, sărbătoarea de Paşte a continuat să reprezinte, pentru fiecare om în parte şi pentru întreaga omenire, o trecere, atât de la moarte la viaţă, cât şi de la robia păcatelor la starea de libertate a fiilor lui Dumnezeu.

În 2025, Paştele a fost sărbătorit în aceeaşi zi de toţi creştinii - ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, de evanghelici şi reformaţi, de cultele neoprotestante. Următorul an când Învierea Domnului va fi sărbătorită în comun va fi 2028, pe 16 aprilie.