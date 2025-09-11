Un truc simplu care schimbă complet confortul casei tale: vopsește totul în alb!

Știi de ce e indicat să îți vopsești casa în alb? La prima vedere, poate părea doar o alegere estetică, dar există motive surprinzător de puternice care fac această decizie mai importantă decât ai crede.

Vopsirea casei în alb nu este doar o alegere estetică, este și o strategie simplă și eficientă pentru răcirea locuințelor și reducerea efectului de insulă de căldură urbană. Experții în arhitectură și mediu susțin că această metodă, inspirată din tradițiile mediteraneene, devine din ce în ce mai relevantă în contextul schimbărilor climatice și al valurilor de căldură tot mai frecvente, conform Reuters.

Suprafețele albe au capacitatea de a reflecta lumina soarelui în loc să o absoarbă. Studiile arată că vopsirea tavanului sau a pereților exteriori poate reduce temperatura internă cu peste un grad Celsius și, în anumite cazuri, chiar cu peste 4 grade Celsius. În plus, aceasta poate diminua temperatura exterioară din jurul clădirilor cu până la 2 grade Celsius, contribuind semnificativ la combaterea efectului de insulă de căldură urbană.

Eficiența crescută prin strategii pasive complementare

Un tavan alb funcționează cel mai bine dacă este combinat cu alte strategii pasive de răcire: ferestre închise în timpul celor mai calde ore, obloane sau jaluzele exterioare și ventilație nocturnă. Materialele grele din pereți și podele stochează răcoarea acumulată pe timpul nopții și o eliberează gradual, menținând interiorul casei confortabil chiar și în zilele toride.

Unii proprietari se tem că un acoperiș alb ar putea răci locuința iarna. Specialiștii spun însă că efectul este marginal, mai ales dacă locuința este bine izolată. În climatul nordic, lumina solară este slabă iarna, iar principalele surse de încălzire depind de eficiența învelișului exterior și de ferestrele termopan, nu de culoarea acoperișului.

O soluție practică și accesibilă

Vopsirea casei în alb sau aplicarea unor acoperiri reflectorizante pe acoperișurile plate sau cu pantă redusă este relativ ieftină, comparativ cu costurile mari de întreținere și încălzire a unei locuințe. Pentru acoperișurile cu pantă abruptă, recomandarea este înlocuirea șindrilelor sau țiglelor întunecate cu unele mai reflectante, soluție mai durabilă, deși mai costisitoare.

Pe măsură ce clima se încălzește, uneori cele mai eficiente soluții nu sunt cele hi-tech sau costisitoare. Un strat de vopsea albă, împreună cu câteva strategii simple de design, poate ajuta la menținerea locuințelor mai răcoroase, la reducerea facturilor de energie și la pregătirea orașelor pentru provocările climatice din următoarele decenii.

