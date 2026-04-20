Un tată și-a omorât 7 dintre copii, împușcându-i. Doar unul a supraviețuit, fugind pe acoperiș
Data publicării: 13:15 20 Apr 2026

Un tată și-a omorât 7 dintre copii, împușcându-i. Doar unul a supraviețuit, fugind pe acoperiș
Autor: Doinița Manic

imagine cu un bărbat care are o armă de foc, pistol A fost ucis și un copil care nu era rudă cu bărbatul. Foto: Pixabay

Un tată și-a ucis șapte dintre copiii săi, dar și un copil fără legătură de rudenie, împușcându-i.

Un atac armat șocant a avut loc în Louisiana. Un tată și-a împușcat șapte dintre copiii săi, dar și un copil fără legătură de rudenie. Poliția a descris atacul drept o „tulburare domestică”. Copiii omorâți de bărbat aveau vârste cuprinse între un an și 14 ani, a relatat CBS, transmite BBC.

Potrivit anchetatorilor, atacul armat a început duminică în jurul orei 05:00 (10:00 GMT). Suspectul a împușcat 10 persoane înainte de a fugi cu o mașină furată, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliție din Shreveport, Chris Bordelon. Poliția l-a urmărit apoi și l-a ucis. 

Mama copiilor, în stare critică la spital

Două femei, inclusiv mama copiilor, sunt în stare critică la spital. Suspectul a fost identificat ca fiind Shamar Elkins, a declarat pentru BBC purtătoarea de cuvânt a primarului din Shreveport, Leigh Anne Evensky.

Suspectul a împușcat o femeie pe stradă înainte de a merge la o reședință din apropiere, unde i-a ucis pe cei opt copii, „dintre care unul nu era rudă cu el”, potrivit poliției.

Una dintre victime a fugit la o casă din apropiere și a sunat la autorități, a declarat poliția. Aceștia au spus că atacatorul a acționat singur.

Un copil a supraviețuit pentru că a fugit pe acoperiș, de unde a sărit

Un al nouălea copil a sărit de pe acoperiș și a fost internat în spital, a spus Bordelon.

Autoritățile nu au spus încă motivul atacului, dar membrii familiei au declarat presei americane că Elkins și soția sa se despărțeau.

Cumnatul lui Elkins, Troy Brown, a declarat pentru Washington Post că locuia cu atacatorul, care fusese supărat după ce soția sa a cerut divorțul.

„După prima ceartă despre divorț, s-a comportat ca și cum și-ar fi pierdut mințile”, a declarat el.

Cuplul trebuia să se prezinte în instanță luni. Duminică, primarul orașului Shreveport, Tom Arceneaux, a declarat: „Aceasta este o situație tragică - poate cea mai gravă situație tragică pe care am avut-o vreodată în Shreveport. Avem familii care suferă, avem ofițeri de poliție, personal legist care suferă. Acest lucru afectează întreaga comunitate, așa că toți jelim alături de aceste familii”.

Incidentul este cel mai mortal atac armat în masă din SUA din ianuarie 2024, când opt victime au fost ucise în Joliet, Illinois, potrivit Arhivelor Violence cu Arma (GVA), o organizație non-profit care urmărește violența armată în SUA.

GVA definește un atac armat în masă ca fiind un incident în care patru sau mai multe victime au fost împușcate, fără a-l include pe suspect.

